İstanbul’da Elektrik Kesintisi Bilgileri Yayınlandı

İSTANBUL’DA ELEKTRİK KESİNTİLERİ HAKKINDA AÇIKLAMALAR

İstanbul’da elektrik kesintileri BEDAŞ’ın elektrik kesinti listesi üzerinden araştırılıyor. 9 Ağustos tarihinde Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi’nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre, İstanbul’un çeşitli ilçelerinde değişik sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Elektrik kesintilerinin hangi ilçelerde olacağı ve elektriklerin ne zaman geleceği merak ediliyor. İstanbul’daki güncel elektrik kesintileri ile ilgili detaylar haberimizde.

KESİNTİLERİN SEBEPLERİ VE ZAMANLAMASI

BEDAŞ, 8 ve 9 Ağustos tarihleri içerisinde planlanan bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintilerinin yapılacağını bildirdi. Örneğin, 8 Ağustos’ta Arnavutköy ilçesinin Boğazköy İstiklal Mahallesi’nde saat 01:00 ile 05:00 arasında bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yaşanacak. Ayrıca, aynı gün boyunca başka mahallelerde de benzer sürelerde kesintiler olacağı belirtiliyor.

ETKİLENEN İLÇELER VE HAZIRLIKLAR

9 Ağustos tarihindeki elektrik kesintilerinin yaşanacağı bazı mahalleler ise Arnavutköy, Bahçelievler ve Başakşehir olarak açıklandı. Arnavutköy’de sabah saatlerinde başlayıp öğleden sonra da devam edecek kesintiler, iş sağlığı ve güvenliğini gözeterek gerçekleştirilecek olan bakım çalışmaları sayesinde güvenli bir hizmet sunulacak. Bahçelievler’de de önleyici bakım çalışması dolayısıyla kesinti yapılacağı açıklandı.