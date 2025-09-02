İstanbul’da Elektrik Kesintisi Bilgisi

BEYOĞLU ELEKTRİK KESİNTİSİ AÇIKLANDI

Beyoğlu bölgesinde elektrik kesintisi, BEDAŞ’ın elektrik kesintisi listesi aracılığıyla araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi’nden (BEDAŞ) yapılan verilere göre, 3 Eylül tarihinde İstanbul’un farklı ilçelerinde değişik sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul’da hangi ilçelerde elektrik kesileceği, elektrik kesilme saatleri ve diğer detaylar haberimizde…

KESİNTİ TARİHLERİ VE NEDENLERİ

Beyoğlu elektrik kesintisi ile ilgili olarak belirtilen tarihler ve kesinti nedenleri şöyle:

– **2025-09-03 10:00 – 15:00** arasında, “Abone/Şube Bağlantısı” nedeniyle Beyoğlu ilçesinin Merkez-Gümüşsuyu Mahallesi’nde; Mete, Miralay Şefikbey, ve İnönü sokaklarında elektrik kesintisi yapılacak. İş sağlığı ve güvenliği düzenlemeleri gereği bu kesinti planlanmıştır.

– **2025-09-05 09:00 – 15:00** saatleri arasında ise “Bakım Çalışması-Önleyici Bakım” nedeniyle Beyoğlu ilçesinin Merkez-Bostan Mahallesi’nde; Kalyoncu Kulluğu, Kurdele, Serdar Ömerpaşa ve Yaya Köprüsü sokaklarında elektrik kesintisi gerçekleştirilecek.

– Aynı gün, **2025-09-05 10:00 – 15:00** saatlerinde yine “Abone/Şube Bağlantısı” sebebiyle Beyoğlu ilçesinin Merkez-Kaptanpaşa Mahallesi’ndeki Alti Çınar, Bostan Aralığı, Birlik ve diğer sayılan sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak. İş sağlığı ve güvenliği gözetilerek bu kesinti de yapılacak.

İstanbul’da yaşanacak elektrik kesintileriyle ilgili güncel bilgilere dikkat edilmesi ve planlama yapılması öneriliyor.