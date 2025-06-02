İstanbul’da Elektrik Kesintisi Bilgisi

ELEKTRİK KESİNTİSİ AÇIKLAMALARI

Başakşehir’de elektrik kesintisi, BEDAŞ’ın duyurusuyla araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi’nden yapılan açıklamaya göre 3 Haziran tarihinde İstanbul’un farklı bölgelerinde çeşitli sürelerle elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul’da hangi ilçelerde elektrik kesileceği ve elektriklerin ne zaman geri geleceği merak ediliyor. İstanbul’daki güncel elektrik kesintileri hakkında haberimizde detaylar yer alıyor.

BAŞAKŞEHİR’DE KESİNTİ YAPILACAK BÖLGELER

Kesinti nedeni: Abone/Şube Bağlantısı olarak belirtilen durum, İstanbul Başakşehir Merkez-Altınşehir mahallesi Gülay, Günay ve Karacan sokaklarda 3 Haziran 2025 tarihleri arasında 09:00 ile 13:00 saatleri arasında uygulanacak. Bu kesintinin amacı, iş sağlığı ve güvenliğini sağlamak için gerekli düzenlemeleri yapmaktır.

BİR DİĞER KESİNTİ ALANI

Başakşehir Merkez-Ziya Gökalp mahallesi 2738., 2739., 2746., Abdullah Paşa, Akça, Boncuk, Dağarcık, Deva, Hürriyet, Mehmetçik, Melikgazi, Sefa, Seren, Tosun Paşa, Çilek, İkbal, İlkay sokakları için de aynı tarih ve saat diliminde elektrik kesintisi yapılacak. Bu kesintinin nedeni de Abone/Şube Bağlantısı olarak belirtiliyor.

BAKIM ÇALIŞMASI NEDENİYLE KESİNTİ

Başakşehir ilçesinde Şahintepe mahallesinde 3 Haziran 2025’te yapılacak bakım çalışması nedeniyle, saat 10:00 ile 18:00 arasında elektrik kesintisi olacak. Kesinti, kapsamlı trafo bakımı sebebiyle gerçekleştirilecek ve iş sağlığı ile güvenliği göz önünde bulundurulacak.

YATIRIM ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA KESİNTİ

Aynı tarih içerisinde, Başakşehir Merkez-Kayabaşı mahallesinde Albayrak ve Kayaşehir sokaklarında da 10:00 ile 15:00 saatleri arasında Yatırım/SKADA/OSOS çalışmaları dolayısıyla elektrik kesintisi planlanıyor. İş sağlığı ve güvenliği yine bu kesintinin uygulama sebebi olarak belirtiliyor.