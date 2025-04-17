İstanbul’da Elektrik Kesintisi Bilgisi

İSTANBUL’DA ELEKTRİK KESİNTİLERİ AÇIKLANDI

İstanbul’da elektrik kesintileri BEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi’nden (BEDAŞ) 18 Nisan’da İstanbul’un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacağı açıklandı. Şimdi İstanbul’da hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacağı ve ne zaman elektrik geleceği konuları gündemde.

ELEKTRİK KESİNTİSİ HANGİ İLÇELERİ ETKİLEYECEK?

İstanbul’da elektrik kesintileri için BEDAŞ tarafından yayınlanan arıza ve kesinti listesine göre 18 Nisan’da yapılacak olan kesintiler şunlardır:

– 2025-04-18 00:30:00 – 06:00:00: Bakım çalışması sebebiyle, İstanbul Arnavutköy ilçesi Merkez-Hadımköy Mahallesi Dr. Mithat Martı Sokak bölgelerinde elektrik kesintisi olacak.

– 2025-04-18 09:00:00 – 16:00:00: Yatırım ve ekonomik ömür sebebiyle yenileme çalışmaları nedeniyle yine İstanbul Arnavutköy ilçesi Hacımaşlı Mahallesi ve diğer bazı bölgelerde elektrik kesintisi gerçekleştirilecek.

AVCILAR’DA DA KESİNTİLER OLACAK

Ayrıca, İstanbul Avcılar ilçesinde de elektrik kesintileri söz konusu. 2025-04-18 tarihine ait olan ve 00:00:00 – 08:00:00 saatleri arasındaki kesintiler TEİAŞ çalışmaları sebebiyle gerçekleşecek ve Avcılar Merkez-Ambarlı Mahallesi ile çevresindeki sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak.

Ayrıca, 2025-04-18 tarihine ait başka bir kesinti de yine aynı saatler arasında İstanbul Avcılar ilçesi Merkez-Firazköy Mahallesi’nde olacak. Bu kesinti, kapsamlı bakım çalışmaları nedeniyle gerçekleşecek. İş sağlığı ve güvenliği de göz önünde bulundurularak gerçekleştirilecek bu işlemler, elektrik akışında geçici aksaklıklara neden olabilir.