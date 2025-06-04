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İstanbul’da Elektrik Kesintisi Bilgisi

BÜYÜKÇEKMECE’DE ELEKTRİK KESİNTİSİ ARAŞTIRILIYOR

İstanbul’un Büyükçekmece ilçesinde elektrik kesintileri BEDAŞ’ın açıklamalarıyla gündeme geliyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi’nden (BEDAŞ) alınan bilgilere göre, 4 Haziran tarihinde İstanbul’un farklı bölgelerinde çeşitli sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Peki, İstanbul’un hangi ilçeleri bu kesintilerden etkileniyor ve elektrik ne zaman geri gelecek?

KESİNTİ ZAMANI VE NEDENİ

4 Haziran 2025 tarihinde saat 09:00’dan 17:00’ye kadar sürecek olan elektrik kesintisinin sebebi bakım çalışmaları olarak belirtiliyor. Kesinti esnasında, “İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.” ifadesi kullanılıyor. Kesintiden etkilenecek olan bölgeler arasında Büyükçekmece’nin Merkez-Çakmaklı Mahallesi yer alıyor. HASTÜRK, HOŞGÖRÜ, HÜKÜMDAR, KIYMET, MELİKE ve MİHRİMAH sokakları bu kapsamda kesintiden etkilenecek.

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