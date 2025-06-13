İstanbul’da Elektrik Kesintisi Bilgisi

İSTANBUL’DA ELEKTRİK KESİNTİLERİ HAKKINDA BİLGİLER

İstanbul’da elektrik kesintileri BEDAŞ’ın listelediği bilgilerle araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi’nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 13 Haziran 2025 tarihinde İstanbul’un farklı ilçelerinde değişik sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul’daki elektrik kesintilerinin meydana geleceği ilçeler ve detaylar güncel elektrik kesintileri haberimizde yer alıyor.

14 HAZİRAN 2025 TARİHİNDEKİ KESİNTİLER

İstanbul Avcılar ilçesinde, Tahtakale mahallesi çevresinde 13 Haziran 2025 tarihinde 09:00 – 17:00 saatleri arasında elektrik kesintisi yapılacak. Bu kesinti Abone/Şube Bağlantısı sebebiyle gerçekleşecek. Aynı gün içinde aynı saat aralığında, Cihangir mahallesi Cenk Sokak ve Üniversite mahallesi Fidan ve Uran sokaklarında da aynı nedenlerle kesintiler meydana gelecek.

BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE KESİNTİLER

Avcılar ilçesinde, Gümüşpala mahallesi Bekar ve Ziya sokakları, ayrıca Tahtakale mahallesi Kanuni Sultan Süleyman Sokak boyunca 13 Haziran 2025 tarihinde 10:00 – 18:00 saatleri arasında yapılacak Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı sebebiyle elektrikler kesilecek. Bakım çalışmaları sırasında, aynı gün içerisinde birçok sokakta daha kesintiler yaşanacak.

BAKIM ÇALIŞMALARI EK HATALARLA DEVAM EDİYOR

Bakırköy ilçesinde, Yenimahalle mahallesi 10 Temmuz Sokak ve Yeşilköy mahallesi Ahmet Taner Kışlalı Sokak gibi yerlerde, 13 Haziran 2025 tarihinde 14:00 – 17:30 saatleri arasında yapılan Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı dolayısıyla elektrik kesintileri olacak. Ayrıca Bayrampaşa ilçesinde de 13 Haziran 2025 tarihinde, Yıldırım mahallesi ve çevresinde bakım çalışmaları yüzünden kesintiler yaşanacak.

Bu süreçte halkın İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamında bilgilendirilmesi sağlanıyor. Kesinti süreleri konusunda gelişmeler düzenli olarak takip ediliyor.