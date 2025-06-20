İstanbul’da Elektrik Kesintisi Bilgisi

BEYLİKDÜZÜ’NDE ELEKTRİK KESİNTİLERİ HAKKINDA BİLGİ

Beylikdüzü’nde elektrik kesintisi BEDAŞ’ın elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi’nden gelen bilgiye göre, 20 Haziran günü İstanbul’un farklı ilçelerinde değişik zaman dilimlerinde elektrik kesintileri yaşanacak. Elektrik kesintisinin hangi ilçelerde olacağı ve ne zaman sona ereceği merak ediliyor.

KESİNTİ STRATEJİSİ

Kesinti nedeni Abone/Şube Bağlantısı olarak belirtiliyor. Beylikdüzü ilçe ve Kavaklı Mahallesi’nin sokaklarında 20/06/2025 tarihleri arasında 09:00 ile 17:00 saatleri arasında elektrik kesintisi yapılacak. Bu süre zarfında iş sağlığı ve güvenliği ön planda tutuluyor. Ayrıca Beylikdüzü ilçe, Yakuplu Merkez Mahallesi ve Yakuplu Mahallesi bölgelerinde de benzer sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak.