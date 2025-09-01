İstanbul’da Elektrik Kesintisi Bilgisi Açıklandı

BAHÇELİEVLER’DE ELEKTRİK KESİNTİSİ DETAYLARI

Bahçelievler’de elektrik kesintisi, BEDAŞ’ın açıkladığı bilgilere göre araştırılıyor. 2 Eylül’de İstanbul’un çeşitli bölgelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Kentin hangi noktalarında elektrik kesileceği ve elektriklerin ne zaman geri geleceği merak ediliyor.

KESİNTİ SÜRELERİ VE NEDENLERİ

2 Eylül 2025 tarihinde Bahçelievler’de farklı cadde ve sokaklarda elektrik kesintileri yaşanacak. Merkez-Kocasinan Merkez mahallesi Ahmet Yesevi, Bindallı, Sancak, Çamlı sokaklarında elektrik kesintisi 10:00 ile 20:00 saatleri arasında “Abone/Şube Bağlantısı” sebebiyle yapılacak.

Ayrıca, Merkez-Soğanlı mahallesindeki Gökçe ve Umut sokaklarında 07:00 ile 11:00 saatleri arasında yine “Abone/Şube Bağlantısı” nedeniyle elektrik kesmesi gerçekleşecek.

Bir diğer kesinti ise Merkez-Fevzi Çakmak mahallesi Aslı, Emre, Gül 2, Güner, Yunus 1, Yuvam gibi birçok sokakta 09:00 ile 17:00 saatleri arasında “Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı” sebebiyle gerçekleşecek. Aynı saatte farklı sokak ve cadde gruplarında aynı nedenle başka elektrik kesintileri de söz konusu olacak.

Bu durumda, Bahçelievler’deki elektrik kesintilerinin gün içinde farklı saat dilimlerinde devam edeceği bilgisi ortaya çıkıyor.