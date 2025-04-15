İstanbul’da Elektrik Kesintisi Bilgisi Açıklandı

İSTANBUL’DA ELEKTRİK KESİNTİLERİ HAKKINDA AÇIKLAMALAR
İstanbul’da elektrik kesintileri BEDAŞ elektrik kesinti listesi ile sorgulanıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi (BEDAŞ) tarafından yapılan duyuruya göre, 15 Nisan günü İstanbul’un farklı bölgelerinde çeşitli sürelerle elektrik kesintileri gerçekleşecek. Vatandaşlar ise hangi ilçelerde elektrik kesileceğini ve elektriklerin ne zaman geleceğini merak ediyor.
ELEKTRİK KESİNTİLERİNE DAİR DETAYLAR
İstanbul’daki elektrik kesintilerine dair bilgiler aşağıdaki gibi verilmiştir:
2025-04-15 00:30:00 – 06:00:00 Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı
Etkilenen İlçe: İstanbul Arnavutköy
Etkilenen Mahalle: Ömerli
Açıklama: “Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.”
2025-04-15 09:00:00 – 17:00:00 Kesinti Nedeni: Deplase Çalışması
Etkilenen İlçe: İstanbul Bağcılar
Etkilenen Mahalle: Güneşli
Açıklama: “Deplase Çalışması sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.”
Bağcılar’da başka kesintiler de olacak:
– Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı (9:00-17:00)
– Bakım Çalışması-Önleyici Bakım (9:00-17:00)
AVCILAR VE ESENYURT’TA KESİNTİLER
2025-04-15 00:00:00 – 07:00:00 Kesinti Nedeni: Yatırım/SCADA/OSOS Çalışması
Etkilenen İlçeler: İstanbul Avcılar ve Esenyurt
Etkilenen Mahalleler: Cihangir, Mehmet Akif Ersoy
Açıklama: “Yatırım / SCADA/OSOS Çalışması sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.”
Tüm bu kesintilerin ardından İstanbul’da elektrik arzının ne zaman normale döneceği ise BEDAŞ tarafından belirlenecek. Bu durum, özellikle planlama yapması gereken vatandaşları etkileyebilir.