İstanbul’da Elektrik Kesintisi Bilgisi Açıklandı

İSTANBUL’DA ELEKTRİK KESİNTİLERİ HAKKINDA AÇIKLAMALAR

İstanbul’da elektrik kesintileri BEDAŞ elektrik kesinti listesi ile sorgulanıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi (BEDAŞ) tarafından yapılan duyuruya göre, 15 Nisan günü İstanbul’un farklı bölgelerinde çeşitli sürelerle elektrik kesintileri gerçekleşecek. Vatandaşlar ise hangi ilçelerde elektrik kesileceğini ve elektriklerin ne zaman geleceğini merak ediyor.

ELEKTRİK KESİNTİLERİNE DAİR DETAYLAR

İstanbul’daki elektrik kesintilerine dair bilgiler aşağıdaki gibi verilmiştir:

2025-04-15 00:30:00 – 06:00:00 Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen İlçe: İstanbul Arnavutköy

Etkilenen Mahalle: Ömerli

Açıklama: “Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.”

2025-04-15 09:00:00 – 17:00:00 Kesinti Nedeni: Deplase Çalışması

Etkilenen İlçe: İstanbul Bağcılar

Etkilenen Mahalle: Güneşli

Açıklama: “Deplase Çalışması sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.”

Bağcılar’da başka kesintiler de olacak:

– Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı (9:00-17:00)

– Bakım Çalışması-Önleyici Bakım (9:00-17:00)

AVCILAR VE ESENYURT’TA KESİNTİLER

2025-04-15 00:00:00 – 07:00:00 Kesinti Nedeni: Yatırım/SCADA/OSOS Çalışması

Etkilenen İlçeler: İstanbul Avcılar ve Esenyurt

Etkilenen Mahalleler: Cihangir, Mehmet Akif Ersoy

Açıklama: “Yatırım / SCADA/OSOS Çalışması sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.”

Tüm bu kesintilerin ardından İstanbul’da elektrik arzının ne zaman normale döneceği ise BEDAŞ tarafından belirlenecek. Bu durum, özellikle planlama yapması gereken vatandaşları etkileyebilir.