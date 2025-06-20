İstanbul’da Elektrik Kesintisi Bilgisi Var

ELEKTRİK KESİNTİLERİ HAKKINDA BİLGİLER

İstanbul’da 20 Haziran tarihinde çeşitli ilçelerde belirli sürelerle elektrik kesintileri gerçekleşecek. Bu kesintiler, Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi (BEDAŞ) tarafından duyuruldu. İstanbul’da hangi ilçelerde kesintinin yaşanacağı ve elektriklerin ne zaman geleceği gibi detaylara aşağıda yer veriliyor. BEDAŞ, elektrik arıza ve kesinti listesini güncelleyerek vatandaşların bilgi almasını sağlıyor.

KESİNTİSİ OLACAK İLÇELER VE SÜRELER

Kesintiler 20/06/2025 tarihi boyunca farklı zaman dilimlerinde uygulanacak. Örneğin; İstanbul Arnavutköy ilçesi Ömerli Mahallesi’nde 09:00 ile 17:00 saatleri arasında bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacak. Ayrıca, Arnavutköy ilçesine bağlı Merkez-Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi ve Gaziosmanpaşa ilçesi Merkez-Merkez Mahallesi’nde de benzer şekilde 20/06/2025 tarihlerinde farklı saatlerde elektrik kesintileri gerçekleştirilmesi planlanıyor.

FARKLI NEDENLERLE KESİNTİLER

Bakım çalışmaları ve önleyici bakım sebebiyle elektrik kesintisi yaşanacak yerlerin listesi oldukça detaylı. Arnavutköy’deki ilçelerde, havai hat bakımları nedeniyle 09:00-17:00 saatleri arasında çeşitli mahallelerde elektrik kesintileri uygulanacak. Örneğin, Avcılar ilçesinde Tahtakele Mahallesi’nde de 00:00-08:00 saatleri arasında elektriklerin kesileceği bildiriliyor.

İLGİLİ MAHALLELERİN DETAYLARI

İstanbul’un belirli mahallelerinde elektrik kesintileri olabiliyor. Örneğin, Avcılar ilçesi Merkez-Tahtakele Mahallesi’nde domiciler arasında kesintiler yaşanacak. BEDAŞ, kesintilerin nedeni olarak “Bakım Çalışması” ve “Yeni Kablo Bağlantısı” gibi etkenleri öne sürüyor. Kesintilerin planlandığı süre boyunca iş sağlığı ve güvenliği dikkate alınacak.

İstanbul’da yapılacak olan elektrik kesintileri ile ilgili güncel bilgiye ulaşmak isteyen vatandaşlar, BEDAŞ’ın yayımladığı güncel kesinti listesini inceledikten sonra planlarını buna göre düzenleyebilirler.