İstanbul’da Elektrik Kesintisi Bölgeleri 2025

İSTANBUL’DA ELEKTRİK KESİNTİLERİ HAKKINDA GÜNCEL BİLGİLER

İstanbul’da 25 Mart günü çeşitli ilçelerde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi’nden (BEDAŞ) gelen açıklamaya göre, İstanbul’un belirli bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacak. BEDAŞ, İstanbul’daki elektrik kesintileri için bir arıza ve kesinti listesi yayınladı.

BELİRLİ İLÇELERDE YAPILACAK KESİNTİLER

25 Mart 2025 tarihinde, 09:00 – 15:00 saatleri arasında Beşiktaş ilçesi Ortaköy mahallelerinde kapsamlı havai hat bakımı yapılacak. Bu çalışma nedeniyle “İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.” deniliyor. Diğer bir kesinti de aynı saat diliminde Beşiktaş’ta kapsamlı TM bakımı nedeniyle gerçekleşecek.

Çatalca ilçesinde ise, 25 Mart 2025’te, 10:00 – 15:00 saatleri arasında yeni OG tesisi sebebiyle kesintiler yaşanacak. Ayrıca, yine aynı saat dilimindeÇatalca’da kapsamlı TM bakımı nedeniyle çeşitli mahallelerde elektrik kesintisi uygulanacağı belirtiliyor.

EYÜPSULTAN’DA PLANLI KESİNTİLER

Eyüpsultan ilçesinde, 25 Mart tarihindeki elektrik kesintileri, 09:00 – 15:00 saatleri arasında önleyici bakım nedeniyle gerçekleşecek. Bu saatlerde “İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.” açıklaması yapıldı. Ayrıca, Eyüpsultan’da 09:30 – 15:30 saatleri arasında başka bir bakım çalışması nedeniyle de elektrik kesintileri yaşanacak.

Bu tarihlerde her bir kesinti süresi ve sebebi, belirli mahalle ve sokaklara yönelik olarak ayrıntılı şekilde paylaşılmaktadır. BEDAŞ, bu çalışmaların gerekliliğine vurgu yaparak, bakım işlemleri sırasında güvenlik ve iş sağlığı kriterlerine dikkat edileceğini ifade ediyor.