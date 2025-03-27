İstanbul’da Elektrik Kesintisi Detayları BEDAŞ’ta

ÇATALCA’DA ELEKTRİK KESİNTİLERİ HAKKINDA AÇIKLAMA

Çatalca’da elektrik kesintisi BEDAŞ’ın elektrik kesintisi listesi aracılığıyla araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi’nin yaptığı açıklamaya göre 28 Mart 2025 tarihinde İstanbul’un farklı ilçelerinde çeşitli sürelerde elektrik kesintileri meydana gelecek. İstanbul’da hangi ilçelerde elektrik kesileceği ve elektriklerin ne zaman geleceği merak ediliyor.

BAKIM ÇALIŞMASI NEDENİYLE KESİNTİLER

28 Mart 2025 tarihinde saat 10:00 ile 15:00 arasında, bakım çalışması ve önleyici bakım nedeniyle Çatalca ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak. Etkilenen bölgeler arasında Karacaköy, Çamsakızı Çıkmazı ve Çanakçı Dede Sokak yer alıyor. Bu kesinti, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni göz önünde bulundurarak gerçekleştiriliyor.

YENİ TESİS YATIRIMI KAPSAMINDA KESİNTİLER

Aynı tarihte, saat 10:00 ile 15:00 arasında Çatalca’nın Merkez-Karacaköy mahallesi ile Ormanlı mahallesinde de elektrik kesintileri yaşanacak. Coşar Çıkmazı, Cihangül, Civelek Çıkmazı, Karacaköy ve Rumeliler Çıkmazı bölgeleri etkilenecek. Bu kesintilerin nedeni, yeni gelişim kazandıracak olan OG tesis yatırımı olarak belirtildi. Kesintiler, yine İş Sağlığı ve Güvenliği kuralları çerçevesinde yapılacak.