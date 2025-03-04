İstanbul’da Elektrik Kesintisi Detayları BEDAŞ’ta

İSTANBUL’DA ELEKTRİK KESİNTİLERİNE DAİR DUYURU

BEDAŞ (Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi) tarafından verilen bilgilere göre, 4 Mart günü İstanbul’un çeşitli bölgelerinde değişik süreli elektrik kesintileri gerçekleşiyor. Söz konusu kesintiler, belirli ilçelerde meydana gelecek ve bu durum birçok vatandaş için önemli bir konu oluşturuyor. İstanbul’da hangi ilçelerde elektrik zayıflayacak ve elektriklerin ne zaman döneceğine dair bilgiler merak ediliyor.

İSTANBUL’DA ELEKTRİK KESİNTİLERİNE İLİŞKİN DETAYLAR

İstanbul’da elektrik kesintileri konusunda en güncel verilere ulaşmak için BEDAŞ’ın elektrik arıza ve kesinti listesini kontrol etmek mümkün. Bu listeye erişim sağlamak için “İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ” bağlantısına tıklayarak, bulunduğunuz ilçe, mahalle ve sokak bilgilerinizi girerek, bölgenizde gerçekleşen elektrik kesintileri hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz.