İstanbul’da Elektrik Kesintisi Duyurusu Yapıldı

GAZİOSMANPAŞA’DA ELEKTRİK KESİNTİLERİ

Gaziosmanpaşa’da elektrik kesintisi, BEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile merak ediliyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi’nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 11 Nisan’da İstanbul’un çeşitli bölgelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri gerçekleştirilecek. İstanbul’da hangi bölgelerde elektrik kesileceği ve Elektrik ne zaman geri gelecek gibi sorularin yanıtları güncel elektrik kesintileri haberinde yer alıyor.

BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE KESİNTİLER

11 Nisan 2025 tarihinde yapılacak elektrik kesintileri, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle olacak. Kesintinin süresi 9:00 ile 17:00 saatleri arasında planlanıyor. İş Sağlığı ve Güvenliği’ni ön planda tutarak gerçekleştirilecek olan kesintiden etkilenen bölgeler arasında Gaziosmanpaşa’nın Merkez-Bağlarbaşı mahallesi, Aytekin, Kartal, Kıbrıs, Mert, Neşe, Plevne Kahramanları ve Pullu sokakları bulunuyor.

PREFABRİK BAKIM ÇALIŞMALARI

Yine 11 Nisan 2025 tarihinde, önleyici bakım çalışmaları çerçevesinde Gaziosmanpaşa’nın Merkez-Karadeniz mahallesinde bulunan 1145., 1150., 1151., 1215., 1217. sokaklar, elektrik kesintisinden etkileniyor. Bu çalışmalar kapsamında, elektrik 9:00 ile 17:00 saatleri arasında kesilecek. Ayrıca, Arnavutköy ilçesi ile Gaziosmanpaşa ilçesine bağlı Merkez-Barbaros Hayrettin Paşa mahallesindeki birçok sokakta da kapsamlı bakım çalışmaları nedeniyle benzer bir kesinti yaşanacak.