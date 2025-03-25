İstanbul’da Elektrik Kesintisi Listesi Yayınlandı

BAKIRKÖY’DE ELEKTRİK KESİNTİSİ HAKKINDA BİLGİLER

Bakırköy’de elektrik kesintileri, BEDAŞ’ın ilan ettiği program dahilinde araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi’nden (BEDAŞ) yapılan duyuruya göre, 26 Mart tarihinde İstanbul’un farklı bölgelerinde çeşitli sürelerle elektrik kesintileri görülecek. İstanbul’da hangi ilçelerin etkileneceği ve elektriklerin ne zaman geri geleceği konuları gündemde.

26 MART ELEKTRİK KESİNTİLERİ

26 Mart 2025 tarihindeki kesintiler, saat 09:00 ile 12:00 arasında Bakım Çalışması ve Kapsamlı TM Bakımı nedeniyle gerçekleştirilecek. Etkilenen bölgeler arasında Bakırköy ilcesinin Merkez-Cevizlik mahallesi yer alıyor. Burada Allale, Ebuziya, Hamdipasa Mektebi, Kartopu, Kennedy, Muhtar Halit Kral sokakları ve Yenimahalle, Zeytinlik, gibi bölgeler yer almakta.

Ayrıca, aynı gün içerisinde ikinci bir kesinti de 09:00 ile 15:00 saatleri arasında yaşanacak. Bu kesinti, yine Bakım Çalışması ve Kapsamlı TM Bakımı dolayısıyla Merkez-Osmaniye mahallesinde gerçekleşecek. Sugözü, Yeşilyurt, Ahmet Taner Kışlalı, Cümbüş, Havan, Kalemkar ve benzeri sokaklar etkilenecek.

ABONE BAĞLANTISI NEDENİYLE KESİNTİLER

Aynı tarihte, 09:00 ile 15:00 saatleri arasında, Abone/Şube Bağlantısı sebebiyle de elektrik kesintileri meydana gelecek. Bu kesintiler, Bakırköy ilçesinin Merkez-Yeşilyurt mahallesi kapsamındaki Bağlantı, Pıtrak, ve Sahil Yolu sokaklarında gerçekleşecek. 26 Mart günündeki son kesinti ise, 12:00 ile 15:00 saatleri arasında yapılacak. Merkez-Cevizlik ve Sakızağacı mahallelerinde çeşitli sokaklar etkilenecek.

İstanbul’daki bu elektrik kesintileri nedeniyle, vatandaşların dikkatli olmaları ve belirtilen saatlerde enerji kullanımlarını planlamaları öneriliyor. Kesintilerin iş sağlığı ve güvenliği açısından gerçekleştirildiği de vurgulanıyor.