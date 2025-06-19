İstanbul’da Elektrik Kesintisi Olacak

İSTANBUL’DA ELEKTRİK KESİNTİLERİ HAKKINDA AÇIKLAMALAR

İstanbul’da elektrik kesintileri BEDAŞ’ın elektrik kesinti listesi aracılığıyla araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi’nden (BEDAŞ) yapılan bilgilendirmeye göre 19 Haziran tarihinde kentin çeşitli bölgelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul’da hangi ilçelerde elektrik gidiyor, elektrik ne zaman geri gelecek? İstanbul’daki güncel elektrik kesintileri ile ilgili bilgiler haberimizde yer alıyor. BEDAŞ, İstanbul elektrik arıza ve kesinti listesini yayınladı.

AVCILAR İLÇESİNDE KESİNTİLER

19/06/2025 tarihli kesintilerin ilki saat 00:00’dan 08:00’a kadar sürecek. “Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı” nedeniyle, İstanbul Avcılar ilçesi Tahtakale Mahallesi’nde elektrik kesintisi yaşanacak. Bu süre zarfında İş Sağlığı ve Güvenliği de göz önünde bulundurularak kesinti gerçekleştirilecek. İkinci kesinti ise yine Avcılar ilçesinde, aynı mahallede ve aynı zaman diliminde benzer sebeplerle yapılacak.

İKİNCİ KESİNTİ DÖNEMİ

19/06/2025 tarihinde saat 09:00 ile 17:00 arasında yapılacak ikinci kesinti, “Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı” nedeniyle İstanbul Avcılar ilçesinde Merkez-Firuzköy Mahallesi’nin Alcan, Hasan Önel, Kocadere ve Pehlivan sokaklarını etkileyecek. Ayrıca, aynı saatlerde İstanbul Bağcılar ilçesinde de kesintiler meydana gelecek. Bağcılar ilçesinde, Merkez-Kazım Karabekir Mahallesi’nde 262., 263., 264., 265., 266., 269. ve 270. sokaklarda “Yatırım/Dönüşüm Çalışması” kapsamındaki elektrik kesintisi yapılacak.

BAĞCILAR’DA BAKIM ÇALIŞMALARI

Bağcılar ilçesinde bir başka kesinti, Merkez-Yenimahalle Mahallesi’nde 1520. sokakta da aynı saatler arasında gerçekleşecek. Bu kesinti, “Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı” adına düzenlenecek. BEDAŞ, bu süreçte elektrik kesintilerinin nedenini ve süresini detaylı bir şekilde açıkladı.