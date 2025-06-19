İstanbul’da Elektrik Kesintisi Olacak

BAKIRKÖY’DE ELEKTRİK KESİNTİLERİNE DAİR AÇIKLAMALAR

Bakırköy’de elektrik kesintisi, BEDAŞ’ın duyurduğu elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi’nden yapılan açıklamaya göre 19 Haziran 2025 tarihinde İstanbul’un farklı ilçelerinde çeşitli sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul’da hangi ilçelerde elektrik kesintisi oluşacak ve elektrik ne zaman geri gelecek? İşte İstanbul güncel elektrik kesintileri hakkında bilgiler…

19 HAZİRAN’DA UYGULANACAK KESİNTİLER

19 Haziran’da, saat 09:00 ile 17:00 arasında Bakırköy ilçesi Merkez-Yeni Mahalle, Zeytinburnu ilçesi Merkez-Sümer Mahalle’sinde, Abone/Şube Bağlantısı nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacak. Ayrıca, “İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.”

BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE KESİNTİLER

Aynı gün saat 09:00 ile 13:00 arasında, Bakırköy ilçesi Merkez-Osmaniye Mahalle’sinde kapsamlı bakım çalışmaları sebebiyle elektrik kesintisi yaşanacak. Bakım çalışmaları kapsamında, “İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.”

ETKİLENEN BÖLGELER

19 Haziran tarihinde saat 10:00 ile 18:00 arasında Bakırköy Merkez-Ataköy 7-8-9-10. Kısım Mahalleleri’nde de kapsamlı bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintileri gerçekleşecek. Bu kesintiler esnasında ilgili bölgelerde “İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.”

Günün ilerleyen saatlerinde, saat 14:00 ile 17:30 arasında Bakırköy Merkez-Kartaltepe Mahalleleri ve Osmaniye Mahalle’sinde de bakım çalışmaları devam edecek. Bu süre zarfında elektrik kesintileri yaşanacak.

Özellikle bu tarihlerde, kesinti sürelerine dikkat ederek elektrik ihtiyacınızı planlamak önemli.