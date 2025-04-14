İstanbul’da Elektrik Kesintisi Olacak

BEYOĞLU’NDAN ELEKTRİK KESİNTİSİ AÇIKLAMASI

Beyoğlu’nda elektrik kesintileri, BEDAŞ tarafından gerçekleştirilen çalışmalar nedeniyle yaşanacak. 15 Nisan’da İstanbul’un çeşitli bölgelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri gerçekleşiyor. Kesintilerin olacağı bölgeler ve elektriklerin ne zaman geri geleceği hakkında detaylar haberimizde yer alıyor.

BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE KESİNTİLER

15 Nisan 2025 tarihinde İstanbul Beyoğlu’nda, “Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı” nedeniyle 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisi yaşayacak bölgeler arasında Cihangir mahallesi de yer alıyor. Etkilenecek sokaklar arasında Aslan Yatağı, Cihangir, Dr. Mehmet Öz, Güneşli, Sıraselviler, Soğanlı ve Katip Mustafa Çelebi yer alıyor. Bu kesintinin temelinde, İş Sağlığı ve Güvenliği gerekçelerini gözetmek yer alıyor.

KORUYUCU BAKIM SEMİNERİ

Beyoğlu’nda ayrıca, 15 Nisan 2025’te 10:00-14:00 saatleri arasında “Bakım Çalışması-Önleyici Bakım” sebebiyle elektrik kesintisi de yaşanacak. Etkilenecek mahalle Kocatepe olup, Lamartin sokağı üzerinde kesintiler yaşanacak. Bu durum da yine İş Sağlığı ve Güvenliği prensiplerini ön planda tutarak gerçekleştirilecek.

ABONE BAĞLANTISI GEREĞİ KESİNTİLER

Kesinti programında, 15 Nisan 2025 16:00-20:00 saatleri arasında “Abone/Şube Bağlantısı” amacıyla Beyoğlu’nda elektrik kesintilerine devam edilecek. Piyalepaşa mahallesinde, Akman, Akçiçek, Atak, Babapınar, Büyük Atak, Candan, Demirci, Doğan, Diri, Günümüz Güzeli, Kadınlar Çeşmesi, Karağaç, Piyalepaşa, Sıraç, Toros, Valide Çeşmesi, Yener, Üst Baruthane ve İncirkusu gibi sokaklar etkilenecek. Kesintilerin, İş Sağlığı ve Güvenliği önlemleri göz önünde bulundurularak gerçekleştirileceği bildiriliyor.