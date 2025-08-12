İstanbul’da Elektrik Kesintisi Olacak

İSTANBUL’DA ELEKTRİK KESİNTİLERİ

İstanbul’da elektrik kesintileri BEDAŞ’ın sağladığı bilgi doğrultusunda araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi’nden alınan açıklamaya göre, 13 Ağustos tarihinde İstanbul’un çeşitli bölgelerinde elektrik kesintileri yaşanacak. Kesintilerin hangi ilçelerde olacağı ve elektriğin ne zaman geri geleceği konusunda bilgiler güncel olarak derleniyor. BEDAŞ, elektrik arızaları ve kesintileri ile ilgili detayları paylaştı.

ARANAVUTKÖY’DEKİ KESİNTİLER

13 Ağustos 2025 tarihindeki planlı kesintiler arasında yer alan açıklamalara göre, Arnavutköy ilçesinde farklı zaman dilimlerinde elektrik kesintileri görülecek. 01:00 – 06:00 saatleri arasında, bakım çalışması sebebiyle Adnan Menderes Mahallesi’nin Sultan Çelebi Mehmet sokakları ile Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’nin Gökhan, Karağaçlar, Piri Reis ve Çelebi sokaklarında kesintiler olacak. Ayrıca, 09:00 – 16:00 saatleri arasında yine Arnavutköy merkezinde Hacımaşlı Mahallesi’ndeki çeşitli sokaklarda kapsamlı havai hat bakımı nedeniyle elektrik kesintisi yaşanacak.

BEYLİKDÜZÜ VE AVCILAR’DA KESİNTİLER

Beylikdüzü ilçesinde de 13 Ağustos günü, 08:00 – 16:00 saatleri arasında Abone/Şube bağlantısı nedeniyle Büyükşehir Mahallesi’nde belirli sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak. Bunun yanı sıra, Avcılar ilçesinde de aynı gün, 08:00 – 16:00 saatleri arasında Merkez Mahallesi’ndeki sokaklarda ve 09:00 – 12:00 saatleri arasında Üniversite Mahallesi’nde bakım çalışmaları sebebiyle kesintiler yapılacak.

BAHÇELİEVLER’DE KAPSAMLI KESİNTİLER

Bahçelievler ilçesinde de elektrik kesintileri 13 Ağustos tarihinde gerçekleşecek. 00:00 – 06:00 saatleri arasında Yenibosna Merkez Mahallesi’nin çeşitli sokaklarında bakım çalışmaları nedeniyle kesintiler olacak. İlgili bölgelerde, bakım çalışmalarının İş Sağlığı ve Güvenliğine uygun bir biçimde gerçekleştirileceği ifade ediliyor. Elektrik kesintileri ile ilgili tüm detaylar ve güncellemeler için BEDAŞ’ın resmi açıklamaları takip ediliyor.