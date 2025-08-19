İstanbul’da Elektrik Kesintisi Olacak

İSTANBUL’DA ELEKTRİK KESİNTİSİ RAPORU

İstanbul’da elektrik kesintileri, BEDAŞ’ın açıklamalarına göre 20 Ağustos günü meydana gelecek. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi (BEDAŞ), çeşitli ilçelerde farklı sürelerde planlanan kesintileri duyurdu. İstanbul’un hangi ilçelerinde elektriklerin kesileceği ve kesintilerin ne zaman sona ereceğiyle ilgili güncel bilgilere burada ulaşabilirsiniz.

ARNAVUTKÖY KESİNTİLERİ

20 Ağustos 2025 tarihinde 00:30 ile 06:30 saatleri arasında, İstanbul’un Arnavutköy ilçesinde kapsamlı bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yaşanacak. Bu çalışma süresi içerisinde “İş Sağlığı ve Güvenliği” prensipleri gözetilerek, MERKEZ-HADIMKÖY Mahallesi’nde DR. MİTHAT MARTI Sokak ve çevresinde elektrik kesintisi uygulanacak. Aynı saatler arasında ALİ RIZA BEY, ZÜBEYDE HANIM, İBNİ SİNA Sokak gibi bölgeler de kesintiden etkilenecek.

BAKIM ÇALIŞMALARI VE ETKİLEDİĞİ BÖLGELER

Ayrıca, 20 Ağustos 2025 tarihinde 09:00 ile 16:00 saatleri arasında Arnavutköy ilçesinin TAŞOLUK Mahallesi’nde de elektrik kesintisi görülecek. Akdeniz, Burak, Bünyamin, Birkan, Emel gibi sokaklarda yapılacak “Kapsamlı Havai Hat Bakımı” sebebiyle kesintiye gidilecek. Aynı gün 09:00 ile 17:00 saatleri arasında TAYAKADIN Mahallesi’nde ACAR, BERK, BEŞVANA, CEYLİN gibi sokaklarda yine bakım çalışmaları nedeniyle elektrikler kesilecek.

AVCILAR İLÇESİNDEKİ KESİNTİLER

20 Ağustos 2025 tarihinde 08:00 ile 16:00 saatleri arasında İstanbul’un Avcılar ilçesinde de elektrik kesintisi uygulaması yapılacak. MERKEZ-MUSTAFA KEMALPAŞA Mahallesi’nde BEYOĞLU, FİDAN, MİMARSİNAN, NERGİS Sokaklarındaki abone/şube bağlantısı nedeniyle elektrikler kesilecek. Ayrıca, aynı gün saat 09:00 ile 17:00 arasında GÜMÜŞPALA Mahallesi’nde de Yatırım/Dönüşüm Çalışması gereği bir başka kesinti yapılması planlanıyor. Bu kapsamda, bölgede ATLI, COŞKUN, DEĞİRMEN ve diğer sokaklar etkilenecek.

Bu bildirimler doğrultusunda, İstanbul’da 20 Ağustos günü çeşitli ilçelerde planlı elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. Açıklanan saat dilimlerine dikkat edilmesi önem taşıyor.