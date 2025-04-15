İstanbul’da Elektrik Kesintisi Olacak

ELEKTRİK KESİNTİLERİ HAKKINDA GÜNCEL BİLGİLER

Arnavutköy’de elektrik kesintileri BEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi’nden (BEDAŞ) alınan bilgide, 16 Nisan tarihinde İstanbul’un çeşitli bölgelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri olacağı belirtiliyor. İstanbul’da elektrik kesintilerinin ne zaman gerçekleşeceği ve hangi ilçelerin etkileneceği merak ediliyor.

ARNAVUTKÖY’DE KESİNTİ DETAYLARI

İstanbul Arnavutköy ilçesinde özellikle Ömerli Mahallesi’nde 16 Nisan 2025 tarihinde saat 00:30 ile 06:00 arasında elektrik kesintisi yapılacağı açıklanıyor. Kesintinin nedeni, bakım çalışmaları ve kapsamlı TM bakımı olarak duyurulmuş. Bu süreçte İş Sağlığı ve Güvenliği önlemleri dikkate alınarak çalışmalara devam ediliyor. Elektrik kesintisinin yaşanacağı cadde ve sokaklar belirtilmiş olup, bölge sakinlerinin güncel durumu takip etmeleri gerektiği belirtiliyor.