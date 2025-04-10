İstanbul’da Elektrik Kesintisi Olacak

AVCILARDA ELEKTRİK KESİNTİSİ HAKKINDA

Avcılar’da elektrik kesintisi, BEDAŞ elektrik kesintisi listesi aracılığıyla takip ediliyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi’nden yapılan duyuruya göre, 11 Nisan tarihinde İstanbul’un farklı ilçelerinde değişik sürelerde elektrik kesintileri meydana gelecek. İstanbul’da hangi ilçelerde elektrik kesileceği ve elektriklerin ne zaman geri geleceği merak ediliyor.

KESİNTİ TARİHLERİ VE NEDENLERİ

11 Nisan 2025 tarihinde, İstanbul Avcılar’da saat 09:00 ile 18:00 arasında bakım çalışması sebebiyle elektrik kesintileri yapılacak. “Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı” nedeniyle, Avcılar merkez Tahtakale mahallesi başta olmak üzere, Berekete, Beste, Gaffar Okkan, Petrol ve Sağlık sokakları üzerinde elektrik kesintileri yaşanacak.

ETKİLENEN BÖLGELER

Kesintinin uygulanacağı bir diğer alan da yine Avcılar Merkez-Tahtakale mahallesi. Bu bölgelerde “Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı” nedeni ile birlikte İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek 11/04/2025 tarihleri arasında 09:00 ile 18:00 saatleri arasında elektrik kesintisi sürecek. Kesintilerin hangi cadde ve sokaklarda olacağı hususunda vatandaşların bilgi sahibi olması önemli.