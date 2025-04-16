İstanbul’da Elektrik Kesintisi Olacak

İSTANBULDA HANGİ İLÇELERDE ELEKTRİK KESİNTİSİ OLACAK

İstanbul’daki elektrik kesintileri BEDAŞ tarafından duyuruluyor. 17 Nisan’da şehrin çeşitli bölgelerinde farklı sürelerle elektrik kesintileri yaşanacak. Kesintilerin hangi ilçelerde olacağı ve elektriklerin ne zaman geleceği merak ediliyor.

BEDAŞ’TAN YAPILAN AÇIKLAMA

17 Nisan’da 00:00 ile 07:00 saatleri arasında bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacak. Bu bakım çalışması kapsamından İstanbul Arnavutköy ilçesinde, Merkez-Adnan Menderes Mahallesi’nde, Aydın Sayılı, Şehit Cengiz Tonguç sokaklarında, Fatih Mahallesi’nde ise Akay, Akkoç, Kaan, Meşe Tarla, Narlık, Okçu, İbrahim Hakkı, Şehit Cengiz Tonguç sokaklarında kesinti olacak.

KESİNTİLERİN DETAYLARI

Ayrıca belirtilen saatler arasında Merkez-Ömerli Mahallesi’nde, Hatıra sokaklarında da bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yaşanacak. 17 Nisan saat 00:30 ile 06:00 arasında yine Merkez-Ömerli Mahallesi’nde bakım çalışmaları nedeniyle kesinti uygulanacak. Bunun yanı sıra, aynı saatlerde Yeşilbayır Mahallesi’nde de elektriklerin kesileceği ifade edildi.

ABONE/ŞUBE BAĞLANTISI NEDENİYLE KESİNTİ

17 Nisan günü 13:30 ile 15:00 saatleri arasında Bayrampaşa ilçesindeki Merkez-Ortamahalle Mahallesi’nde, Ay, Ufuk, Çevreyolu sokakları ve Yenidoğan Mahallesi’nde, Ersan, Nur, Ufuk, Çevreyolu sokaklarında da abone/şube bağlantısı sebebiyle elektrik kesintisi yaşanacak. Bu kesintiler, iş sağlığı ve güvenliği dikkate alınarak gerçekleştirilecek.