İstanbul’da Elektrik Kesintisi Olacak

KAĞITHANE ELEKTRİK KESİNTİSİ ARAŞTIRILMAKTADIR

Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi’nden (BEDAŞ) yapılan açıklama ile beraber 17 Nisan’da İstanbul’un farklı bölgelerinde elektrik kesintileri yaşanacak. BEDAŞ, özellikle Kağıthane ilçesinde hangi alanların etkileneceğini duyurdu. Yapılan resmi açıklama ile, İstanbul’da meydana gelecek kesintilerin zamanlaması ve sebebi hakkında bilgi paylaşılıyor.

ELEKTRİK KESİNTİLERİNİN DETAYLARI

17 Nisan 2025 tarihinde 00:00 ile 07:00 saatleri arasında Kağıthane ilçesi Merkez-Yahya Kemal Mahallesi’nde ve Şişli ilçesi Merkez-Esentepe Mahallesi’nde elektrik kesintisi meydana gelecek. Bu kesintinin sebebi, “Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı” olarak belirtiliyor. Kesinti ile ilgili önlemler alınarak iş sağlığı ve güvenliği de gözetiliyor.

YATIRIM NEDENİYLE YENİLEME ÇALIŞMALARI

Kesintilerin bir diğer bölümünde ise 17 Nisan günü 09:00 ile 17:00 saatleri arasında Kağıthane Merkez-Gürsel Mahallesi’nde bazı bölgelerde elektrik kesintisi yapılacak. Bunun sebebinin “Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme” olduğu belirtiliyor. Etkilenen caddeler arasında Atakçıl, Gürol, Kehribar, Kuzulu, Nişane ve Çağlar sokakları yer alıyor.

Yine aynı saat diliminde, Gürsel Mahallesi’nde Düğün, Gebzeli, Görgülü ve Çağlar sokakları da elektriksiz kalacak. Bu kesintiler de yenileme çalışmaları ile ilgilidir ve iş sağlığı ve güvenliği ön planda tutularak gerçekleştirilecek.