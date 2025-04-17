İstanbul’da Elektrik Kesintisi Olacak

ARNAVUTKÖY’DE ELEKTRİK KESİNTİSİ MÜJDESİ

Arnavutköy’de elektrik kesintisi durumu BEDAŞ’ın resmi elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi (BEDAŞ) tarafından yapılan açıklamada, 18 Nisan günü İstanbul’un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacağı belirtiliyor. İstanbul’da hangi ilçelerde elektrik kesileceği ve elektrik ne zaman geri geleceği hakkında güncel bilgiler sunuluyor.

Kesinti Zamanları ve Nedenleri

18 Nisan 2025’de Arnavutköy ilçesi Hadımköy mahallesi Dr. Mithat Martı sokak bölgelerinde 00:30 ile 06:00 saatleri arasında bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacak. Bu kesinti, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni göz önünde bulundurarak gerçekleştiriliyor. Ayrıca aynı gün içerisinde Arnavutköy’de birçok mahallenin de çeşitli süreler boyunca elektrik kesintileri yaşanacak. Örneğin, 09:00-16:00 saatleri arasında değişik mahallerde yatırım ve yenileme çalışmaları sebebiyle elektrik kesintisi yaşanacak.

Etki Alanları

Kesintiler, Arnavutköy ilçesinin Hadımköy, Hacımaşlı, Haraçlı ve Merkez mahallelerinde gerçekleştirilecek. Özellikle 18 Nisan 2025 tarihinde, saat 09:30 ile 16:00 arasında Hadımköy mahallelerinde yeni kablo bağlantısı çalışmaları yapılacak. Bu çalışmalar, İş Sağlığı ve Güvenliği’nin gereklilikleri dikkate alınarak uygulanacak. Elektrik kesintisi, bakım ve yenileme çalışmaları nedeniyle değişik saat dilimlerinde devam edecek.

Yatırım Çalışmaları

Günün ilerleyen saatlerinde Arnavutköy ilçesinde yapılacak diğer yatırımlar arasında SCADA ve OSOS çalışmaları yer alıyor. Bu kapsamda 10:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisi gerçekleşecek. Ayrıca, gün içerisinde 10:00-15:00 saatleri arasında Hadımköy mahallesi Ferman, Fethi Paşa ve Hünkar sokaklarında havai hat bakım çalışmaları ile ilgili elektrik kesintisi meydana gelecek.