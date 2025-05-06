İstanbul’da Elektrik Kesintisi Olacak

BEYLİKDÜZÜ’NDEKİ ELEKTRİK KESİNTİLERİ

Beylikdüzü’nde elektrik kesintileri BEDAŞ’ın verdiği bilgi doğrultusunda araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi’nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre, 7 Mayıs tarihinde İstanbul’un çeşitli bölgelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri bekleniyor. Kesintilerin hangi ilçeleri etkilediği ve elektrik kesintisi sonrası elektriklerin ne zaman geleceği merak ediliyor.

KESİNTİLERİN SEBEPLERİ VE ETKİLENEN BÖLGELER

7 Mayıs 2025 tarihindeki elektrik kesintileri, belirli sebeplerle gerçekleşecek. 09:00 ile 17:00 saatleri arasında yapılacak kesintilere neden olacak durumlar arasında Bakım Çalışması ve Abone/Şube Bağlantısı yer alıyor. Özellikle Beylikdüzü ilçe merkezinin Kavaklı mahallesindeki Bizim, Irmak, Kocatepe, Marmara, Mesire, İdil ve Aktoprak, Ali Şir Nevai gibi sokaklar bu durumdan etkileniyor. Kesinti sırasında İş Sağlığı ve Güvenliği için gerekli önlemler de alınacak.

EK BİLGİLER VE DIGER ETKİLENEN SOKAKLAR

Kesintiler ayrıca Ayazma, Ayçiçeği, Batı Trakya gibi bölgelerde de Bakım Çalışması nedeniyle meydana gelecek. Bu bölgelerdeki elektrik kesintisi de 07 Mayıs 2025 tarihine tekabül ediyor ve yine 09:00 ile 17:00 saatleri arasında gerçekleşecek. Son olarak, Adnan Kahveci mahallesi Avrupa sokakları da Abone/Şube Bağlantısı sebebiyle elektrik kesintisinden etkilenecek. Elektriklerin ne zaman geleceği konusunda detaylı bilgi BEDAŞ tarafından sağlanacak.