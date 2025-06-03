İstanbul’da Elektrik Kesintisi Olacak

ELEKTRİK KESİNTİSİ ARAŞTIRMALARI DEVAM EDİYOR

Büyükçekmece’deki elektrik kesintisi, BEDAŞ’ın elektrik kesintisi listesine göre sorgulanıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi’nden yapılan duyuruya göre, 4 Haziran tarihli bakım çalışmaları nedeniyle İstanbul’un bazı bölgelerinde değişik sürelerde elektrik kesintileri meydana gelecek. İstanbul’un hangi ilçelerinde elektrik kesileceği ve elektriğin ne zaman geri geleceği merak ediliyor.

BAKIM ÇALIŞMASI NEDENİYLE KESİNTİLER OLACAK

Kesintilerin sebebi olarak “Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı” belirtiliyor. Büyükçekmece İlçesi’nde, Çakmaklı Mahallesi’nin Hastürk, Hoşgörü, Hükümdar, Kıymet, Melike ve Mihrimah sokakları 04 Haziran 2025 tarihinde saat 09:00 ile 17:00 arasında elektrik alamayacak. Bakım çalışmaları, iş sağlığı ve güvenliği önlemleri de dikkate alınarak gerçekleştiriliyor.