İstanbul’da Elektrik Kesintisi Olacak

İSTANBUL’DA ELEKTRİK KESİNTİLERİ VE ZAMANLARI

İstanbul’da elektrik kesintileri hakkında bilgi almak isteyen kullanıcılar, BEDAŞ’ın yayınladığı kesinti listesini inceliyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi (BEDAŞ) tarafından yapılan açıklamaya göre 18 Haziran tarihinde kentin çeşitli bölgelerinde farklı zamanlarda elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul’un hangi ilçelerinde elektrik kesileceği ve kesintilerin ne zaman sona ereceğiyle ilgili detaylar haberimizde yer alıyor.

BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE KESİNTİLER

Kesintilerin en önemli nedeni bakım çalışmaları oluyor. 18 Haziran’da İstanbul Arnavutköy ilçesi Deliiklikaya Mahallesi’nde saat 09:00 ile 17:00 arasında kapsamlı bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yaşanacak. “İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.” ifadesiyle açıklanan kesinti, ilçedeki bazı sokakları etkileyecek.

Arnavutköy ilçesinin yanı sıra Bağcılar ilçesinde de elektrik kesintilerine yol açacak bakım çalışmalarının yapılacağı görünmekte. Örneğin, Bağcılar Merkez Yeni Mahalle’de 1565. sk ve çevresinde, yine 09:00 ile 17:00 arasında “Deplase Çalışması” nedeniyle elektrik kesintisi yaşanacak.

YATIRIM ÇALIŞMALARI VE ÖNLEYİCİ BAKIM

Ayrıca, Bağcılar Merkez Hadımköy Mahallesi’nde çeşitli sokaklarda 10:00 ile 15:00 arasında SCADA/OSOS çalışmaları sebebiyle elektrik kesintisi planlanmakta. Bunun dışında, Bağcılar Merkez Mahallesi’nde 13:00 ile 18:00 arasında “Bakım Çalışması-Önleyici Bakım” nedeniyle de kesintiler olacak. Kesintiler ile ilgili detaylar, etkilenen cadde ve sokaklar belirtildiği gibi geniş bir yelpazeyi kapsıyor.

Elektrik kesintileriyle ilgili detaylı bilgi almak ve güncellemeleri takip etmek isteyen İstanbullular, BEDAŞ’ın resmi internet sitesinden güncel bilgilere ulaşabiliyor.