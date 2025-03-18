İstanbul’da Elektrik Kesintisi Tarih ve Saatleri

ELEKTRİK KESİNTİLERİNİN NEDENİ

Bağcılar’da elektrik kesintileri BEDAŞ’ın duyurduğu listeye göre meydana gelecek. 18 Mart 2025 tarihinde İstanbul’un farklı bölgelerinde çeşitli sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul’da hangi ilçelerde elektrik kesileceği ve elektriklerin ne zaman geri geleceğine dair bilgiler haberimizde yer alıyor.

BAĞCILAR’DA KESİNTİLERİN GEÇERLİ OLDUĞU TARİHLER

18 Mart 2025 tarihine kadar saat 09:00 ile 15:00 arasında yapılacak bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintileri olacak. Örneğin, Bağcılar Demirkapı Mahallesi’nde bu saatlerde kesinti gerçekleşecek. Ayrıca, Esenler Askeri Bölge ve Göztepe Mahallelerinde de aynı tarihte benzer çalışmalar sebebiyle elektrik kesintileri yaşanacak.

SES YÜKSELTEN BAKIM ÇALIŞMALARI

Demirkapı Mahallesi’nin 1648., 1650., 1654., Maslak ve Şehit Hakan Taşan sokaklarında da elektrik kesintisi yaşanacak. Bu kesintilerin nedeni ise bakım çalışmaları. Ayrıca Bağcılar Bağlar Mahallesi’nde de yatırım ve dönüşüm çalışmaları nedeniyle elektrik kesintileri olacaktır.

HAVAI HAT BAKIM ÇALIŞMASI

Bağcılar Merkez Mahallesi’nde Mahmutbey Mahallesi’nde 2587., 2588., 2589., 2590., 2591., 2592. sokakların elektrikleri de bakım çalışmaları nedeniyle 18 Mart 2025 tarihinde belirtilen saatler arasında kesilecek. İş sağlığı ve güvenliği açısından yapılacak bu kesintiler, bölgedeki bakım ve onarım çalışmalarının bir parçası olarak gerçekleştiriliyor.