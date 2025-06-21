İstanbul’da Elektrik Kesintisi Yaşanacak

İSTANBUL’DA ELEKTRİK KESİNTİLERİ SÜRÜYOR

İstanbul’da elektrik kesintileri, BEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile takip ediliyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi’nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre, 22 Haziran günü İstanbul’un farklı ilçelerinde değişik sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Vatandaşlar, “İstanbul’da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul’da elektrik ne zaman gelecek?” sorularını araştırıyor. Güncel elektrik kesintileri hakkında bilgi almak isteyenler için BEDAŞ elektrik arıza ve kesinti listesini paylaşıldı.

SÜRÜCÜLERİN DİKKATİNE ARIZA BİLGİLERİ

Yavuz Selim, Yelken Sokak bölgesinde, “bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.” denildi. Ayrıca, Yakacık Çarşı ve Çam Sokak bölgesinde de bir arıza olduğu belirtilerek, “Enerjinin 22.06.2025 01:44’da verilmesi planlanmaktadır.” ifadesi kullanıldı. Kavakpınar bölgesinde ise birçok sokakta arıza varlığı bildirildi. Kesintilerin nedeni “Şebeke Arızası” olarak açıklandı.

ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Kavakpınar, Kınalıel, Uluslar, Hafız ve Balaban Sokak bölgelerinde de arızalar devam ediyor. Tüm bu yerlerde anlık arıza çalışmaları yapıldığı ve verilerin değişiklik gösterebileceği vurgulandı. Orhangazi bölgesinde bulunan Hakim, Enver, Gülcü, Kemal ve Şefaat Sokaklarda da benzer bir durum söz konusu. “En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.” açıklaması yapıldı. Göçbeyli ve Hissedear Sokak bölgesinde de bir arıza bulunuyor. Yine, “En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.” ifade edildi. Anlık arıza çalışmalarıyla hızlı bir çözüm sağlanmaya çalışılıyor.