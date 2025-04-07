İstanbul’da Elektrik Kesintisi Yaşanacak

BEYOĞLU’NDA ELEKTRİK KESİNTİLERİ İLE İLGİLİ DUYURU

Beyoğlu’nda elektrik kesintileri BEDAŞ’ın elektrik kesintisi listesi aracılığıyla araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi’nden (BEDAŞ) gelen bilgilere göre, 8 Nisan tarihinde İstanbul’un çeşitli bölgelerinde farklı zaman dilimlerinde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul’da hangi ilçelerde elektrik kesileceği ve elektriklerin ne zaman geleceği merak ediliyor.

KESİNTİLERİN TARİHİ VE SAATİ

2025-04-08 11:00:00 – 15:00:00 saatleri arasında yapılacak kesinti, “Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı” nedeniyle gerçekleşecek. Beyoğlu ilçe merkezindeki ASMALI MESCİT mahallesinin BALYOZ, DEVA ÇIKMAZI, KORSAN ÇIKMAZI, TERKOZ ÇIKMAZI, İSTİKLAL sk ve TOMTOM mahallesindeki MUAMMER KARACA TİYATRO ÇIKMAZI, İSTİKLAL sk gibi bölgelerde elektrik kesintisi uygulanacak. İş Sağlığı ve Güvenliği ön planda tutulacak.

İKİNCİ KESİNTİ PERİYODU

Aynı gün içinde 2025-04-08 12:00:00 – 17:00:00 saatleri arasında “Bakım Çalışması-Önleyici Bakım” sebebiyle başka bir elektrik kesintisi yaşanacak. Bu durum da Beyoğlu ilçe merkezindeki FETİHTEPE mahallesinde bulunan ESER ARALIĞI ve FATİH SULTAN sokağı ile PİYALEPAŞA mahallesindeki ERDEM, FATİH SULTAN, FEVZİ ÇAKMAK, FINDIK, GELİNCİK, GÜVEN, KIRANKAYA, KUMRU, KUZEY, NARİN, SESSİZ sk bölgelerini etkileyecek. Kesinti sırasında İş Sağlığı ve Güvenliği de gözetilecek.