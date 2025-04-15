İstanbul’da Elektrik Kesintisi Yaşanacak

ELEKTRİK KESİNTİLERİNİN NEDENİ VE SÜRESİ

Bakırköy’de elektrik kesintisi BEDAŞ tarafından yapılan açıklamalara göre araştırılıyor. 15 Nisan tarihinde İstanbul’un çeşitli bölgelerinde farklı zaman dilimlerinde elektrik kesintileri yaşanacak. 2025-04-15 tarihindeki kesintilerin süresi 09:00’dan 16:00’ya kadar devam edecek. Kesintilerin nedeni bakım çalışmaları olarak açıklanıyor.

KESİNTİDEN ETKİLENEN BÖLGELER

İstanbul Bakırköy’de elektrik kesintisinden etkilenecek olan mahalleler arasında Merkez-Yenimahalle ve Merkez-Ataköy 1. Kısım yer alıyor. 15 Nisan 2025 tarihindeki elektrik kesintisi sırasında, “Cumhuriyetçi, Fazıl Paşa, Fi̇şekhane, Milliyetçi, Ray, Sporcu, Türkçü, Yakut, Yakutlu, İzci” sokakları da dahil olmak üzere birçok cadde ve sokakta elektrikler kesilecek.

BAKIM ÇALIŞMALARI İLE İLGİLİ HUSUSLAR

Bakım çalışmaları sebebiyle yapılacak olan elektrik kesintileri, “İş Sağlığı ve Güvenliği” esas alınarak gerçekleştirilecek. Etkilenebilecek diğer sokaklar arasında “Zübeyde Hanım, General Naci Tınaztepe, Yeni Fi̇şekhane” gibi isimler de yer almakta. Bununla birlikte, 15/04/2025 tarihindeki elektrik kesintisi esnasında Abone/Şube Bağlantısı sebebiyle de kesintiler yaşanacak. Bu süre zarfında “Akatlar, Bingül, Gülbahçe, Hüdaverdi, Hür, Karabal, Leventler, Sarsılmaz, Tunaboylu, Türk iş, Yavuzevler Mektep, Yüce Tarla, Çamlık Çeşme” gibi sokakların da elektriksiz kalacağı belirtildi.