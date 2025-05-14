İstanbul’da Elektrik Kesintisi Yaşanacak

İSTANBUL’DA YAŞANACAK ELEKTRİK KESİNTİLERİ HAKKINDA GÜNCEL BİLGİLER

İstanbul’da elektrik kesintileri hakkında bilgiler BEDAŞ tarafından açıklandı. 15 Mayıs tarihine denk gelen günde, kentin çeşitli bölgelerinde farklı süreli elektrik kesintileri yaşanacak. Bu kesintilerin hangi ilçelerde ve ne zaman olacağıyla ilgili detaylar merak ediliyor.

15 MAYIS GÜNÜ ELEKTRİK KESİNTİSİ UYGULAMALARI

15 Mayıs 2025 tarihinde, saat 09:00 ile 17:00 arasında İstanbul’un Avcılar ilçesinde, “Abone/Şube Bağlantısı” sebebiyle elektrik kesintisi uygulanacak. Kesintiden etkilenen mahalleler arasında Denizköşkler, Adalet, Berker, Bülbül gibi sokaklar yer alıyor. İş Sağlığı ve Güvenliği önlemleri çerçevesinde bu kesinti yapılacak.

FARKLI BÖLGELERDE BAKIM VE BAĞLANTI ÇALIŞMALARI

Yine aynı gün, Avcılar ilçesindeki farklı mahallelerde bakım çalışmaları nedeniyle de elektrik kesintisi olabiliyor. Cihangir, Firuzköy ve Beylikdüzü ilçeleri gibi yerlerde, lisanslı iş yerlerinin güvenliğini sağlamak amacıyla bakım yapılacak sokaklar arasında önemli caddeler bulunuyor. Kesintilerin saatleri 09:00 ile 17:00 arasında düzenli bir şekilde planlanıyor.

BAHÇELİEVLER İLÇESİNDE KESİNTİLER VE ZAMAN DİLİMLERİ

Bahçelievler ilçesinde de kesintiler yaşanacak. 15 Mayıs’ta saat 09:00 ile 12:00 arasında Bahçelievler – Hareket Ordusu, Karikatürist Ramis ve İstanbul Şehitleri sokaklarında da “Abone/Şube Bağlantısı” gerekçesiyle elektrik kesintisi uygulanacak. Ayrıca, aynı gün saat 10:00’dan 13:00’e kadar farklı mahallelerde de bağlantı çalışmaları sebebiyle elektrik kesintileri yaşanacak.

Bu kesintilerin, söz konusu bölgelerin altyapı çalışmaları ve güvenlik önlemleri adı altında gerçekleştirdiği belirtiliyor. Vatandaşların bu durumdan etkilenmemesi için önceden önlem almaları öneriliyor.