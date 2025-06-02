İstanbul’da Elektrik Kesintisi Yaşanacak

İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ GÜNCEL DURUM

İstanbul’daki elektrik kesintileri BEDAŞ tarafından paylaşılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi (BEDAŞ) tarafından yapılan bilgilendirmede, 3 Haziran’da İstanbul’un farklı ilçelerinde değişen sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. BEDAŞ elektrik arıza ve kesinti listesini güncel bir şekilde yayınladı.

ARNAVUTKÖY İLÇESİNDE KESİNTİLER

03 Haziran 2025 tarihinde, İstanbul’un Arnavutköy ilçesinde çeşitli elektrik kesintileri yaşanacak. Elektrik kesintisi, “Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı” nedeniyle, 00:00 ile 06:00 saatleri arasında Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’nde yer alan Kovanlık ve İzzet Begović sokaklarında uygulanacak. Kesintinin meydana gelme nedeni, İş Sağlığı ve Güvenliği’in gözetilmesi olarak açıklandı. Aynı gün 09:00 ile 17:00 saatleri arasında Deliçilikaya Mahallesi’nde, “Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı” çalışması dolayısıyla kesintiler olacak. Akşam saatlerinde ise 18:00 ile 23:00 arasında Hastane Mahallesi’nde “Abone/Şube Bağlantısı” sebebiyle elektrik kesintisi yapılacak.

BAĞCILAR İLÇESİNDE DURUM

Bağcılar ilçesinde de 02 Haziran 2025 tarihinde birkaç kesinti gerçekleşecek. 09:00 ile 17:00 saatleri arasında, “Abone/Şube Bağlantısı” çalışması nedeniyle Mahmutbey Mahallesi’nin çeşitli sokakları elektriksiz kalacak. Ayrıca Bahçelievler ilçesinde de 09:00 ile 12:00 saatleri arasında “Bakım Çalışması-Önleyici Bakım” uygulanacak. Bu durum Zeytinburnu’nun Sümer Mahallesi’nde de geçerli olacak ve yine belirtilen saatlerde kesintiler yaşanacak.

BAKIM ÇALIŞMALARININ ETKİLERİ

Diğer taraftan, Bağcılar’ın çeşitli mahallelerinde, bakım çalışmaları sebebiyle yine 09:00 ile 17:00 saatleri arasında elektrik kesintileri meydana gelecek. Bu kesintiler, “Kapsamlı TM Bakımı” hale gelecektir. Kesintinin meydana geleceği yerler arasında Güneşli, Kirazlı ve Hürriyet mahallelerinde bulunuyor. İş Sağlığı ve Güvenliği ilkeleri göz önünde bulundurularak, belirlenen saat aralıklarında bakım çalışmaları devam edecektir.