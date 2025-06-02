İstanbul’da Elektrik Kesintisi Yaşanacak

ELEKTRİK KESİNTİSİ HAKKINDA DETAYLAR

Bahçelievler’de elektrik kesintisi, BEDAŞ’ın paylaştığı kesinti listesi ile inceleniyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi’nden yapılan açıklamayla 3 Haziran’da İstanbul’un birçok ilçesinde çeşitli sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul’da hangi bölgelerde elektrik kesintisi olacağı ve elektriklerin ne zaman geleceğiyle ilgili detaylar güncel olarak takip ediliyor.

KESİNTİ NEDENİ VE ETKİLENEN BÖLGELER

Kesintinin sebebi, bakım çalışmaları ve kapsamlı trafo bakımları olarak belirtiliyor. İstanbul Bahçelievler ilçesinde, Merkez-Yenibosna Merkez Mahallesi’nde bulunan 29 Ekim, Ihlamur 3, Kavak ve Sedir sokakları, 03/06/2025 tarihinde 09:00’dan 17:00’a kadar elektrik kesintisinden etkileniyor. İş Sağlığı ve Güvenliği standartları gözetilerek uygulanacak olan bu kesintinin, ilerleyen dönemlerde daha kapsamlı mühendislik çalışmaları yapılmasına zemin hazırlayacağı düşünülüyor.

KESİNTİ DVAM KAPSAMI

Ayrıca, Merkez-Yenibosna Merkez Mahallesi’nde bulunan Asena, Cemal Ulusoy ve Şehit Ümit Alay sokaklarında da aynı tarih ve saat aralığında elektrik kesintileri yaşanacak. Bu durum, sadece bahsedilen bölgelerde değil, aynı zamanda Yenibosna Merkez Mahallesi’ndeki diğer sokakları da kapsıyor. Kesintinin amacı, elektrik altyapısını iyileştirmek ve güvenliği artırmak olarak açıklanıyor.