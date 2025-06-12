İstanbul’da Elektrik Kesintisi Yaşanacak

İSTANBUL’DA ELEKTRİK KESİNTİLERİ HAKKINDA BİLGİLER

İstanbul’da elektrik kesintisi, BEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi (BEDAŞ) tarafından yapılan açıklamaya göre 12 Haziran günü İstanbul’un bazı ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri olacak. Peki, İstanbul’da hangi ilçelerde elektrik kesilecek ve elektrik ne zaman geri gelecek? İstanbul güncel elektrik kesintileri ile ilgili detaylar haberimizde yer alıyor. BEDAŞ, İstanbul’daki elektrik arıza ve kesinti listesini de yayınladı.

BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE KESİNTİLER

12 Haziran 2025 tarihinde İstanbul Arnavutköy ilçesinin Merkez-Boyalık mahallesinde, Beştepe, Bilhan, Cevizlik, Durusu Park, Fındıkdere, Oğuzer, Söğütlü ve Ilkyaz sokaklarında 09:00 – 17:00 saatleri arasında bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi olacak. BEDAŞ, bu çalışma sırasında “İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır” açıklamasını yaptı.

Arnavutköy ilçesinin Balaban mahallesinde ise Akyıldız, Avcı, Balaban Camii, Balaban Parkı, Boyalık gibi sokaklarda 12 Haziran 2025 tarihinde 10:00 – 17:00 saatleri arasında kapsamlı hava hatı bakımı nedeni ile elektrik kesintisi yapılacak.

AVCILAR İLÇESİNDEKİ KESİNTİLER

Avcılar ilçesine bağlı Mustafa Kemalpaşa mahallesinde 12 Haziran 2025 tarihinde Karataş sokaklarında 09:00 – 17:00 saatleri arasında, abone/şube bağlantısı nedeniyle elektrik kesintileri gerçekleşecek. Gümüşpala mahallesindeki Bekar, Ülkü, Talimhane gibi sokaklarda ise 09:00 – 17:00 saatleri arasında yatırım ve dönüşüm çalışması sebebi ile elektrik kesintisi olabiliyor. Ayrıca 10:00 – 18:00 saatleri arasında Tahtakale mahallesinin birçok sokağında bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintileri yapılacak.

BAYRAMPAŞA İLÇESİNDEKİ ÇALIŞMALAR

Bayrampaşa ilçesinde de elektrik kesintileri olacak. Merkez-Yıldırım mahallesinde 12 Haziran 2025’te 13:30 – 15:30 saatleri arasında Ali Fuat Başgil, Atlas, Avasköy Yolu gibi sokaklarda bakım çalışmaları sebebiyle elektrik kesintisi yapılacak. 15:00 – 17:00 saatleri arasında yine Yıldırım mahallesinde Akgün, Akşemsettin, Altay gibi sokaklarda benzer çalışmalar dolayısıyla kesintiler olabiliyor.

İstanbul’daki planlı elektrik kesintileri ile ilgili ayrıntılı bilgiye BEDAŞ’ın resmi internet sitesinden ulaşılabiliyor.