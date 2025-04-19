İstanbul’da Emniyet Şeridi Denetimi Yapıldı

İSTANBUL’DA EMNİYET ŞERİDİ DENETİMİ YAPILDI

İstanbul Arnavutköy’de gerçekleştirilen emniyet şeridi denetiminde, yasaları ihlal eden toplam 30 sürücüye 278 bin TL para cezası uygulandı. Dron teknolojisi kullanılarak, ambulansların arkasından giderek emniyet şeridine giren sürücüler tespit edildi. Emniyet şeridi üzerinde ilerleyen bir sürücü durdurulduğunda, “çizgiler belli olmuyor, nereden bileyim” diyerek ilginç bir savunma yaptı. Özellikle trafiğin yoğun olduğu akşam saatlerinde, Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro ekipleri bu tür denetimlerin önemini artırdı.

SÜRÜCÜLERE YÜKSEK CEZA UYGULANDI

Dron destekli düzenlenen denetimlerde, emniyet şeridini ihlal eden sürücüler sistematik bir şekilde tespit edilerek, her biri için 9 bin 267 TL para cezası kesildi. Yapılan denetimlerde, ihlal yapan 30 sürücü belirlenerek toplamda 278 bin TL ceza uygulandı. Dron kameralarıyla tespit edilen bu sürücüler, kurallara uymadıkları için ciddi bir yaptırımla karşılaştılar.

SAVUNMA GÖRÜŞLERİ DİKKAT ÇEKİCİ

Denetimler sırasında ihlal yaptığı belirlenen bir sürücü, polislere ilginç bir savunma yaparak suçu yolda buldu. Yolda çizgilerin olmadığını iddia eden sürücü, cezadan kurtulmaya çalıştı. Ancak polis, “Herkes aynı şeritten gidiyor, siz buradan gidiyorsunuz” şeklinde cevap vererek durumu netleştirdi.

AMBULANS PEŞİNDEN GİDENLER TESPİT EDİLDİ

Bazı sürücülerin, hasta taşıyan ambulansların arkasına takılarak emniyet şeridini ihlal etmeye çalıştığı görüldü. Bu yaklaşımlar da polis ekipleri tarafından fark edilerek ceza almaktan kurtulamadı. Denetimler, kurallara uymayan sürücüleri tespit etmek için etkili bir yöntem olarak öne çıkıyor.