İstanbul’da Emniyet Şeridi Tekerleği

EMNİYET ŞERİDİNDEKİ TEPKİLER

İstanbul Ümraniye’de, emniyet şeridini kullanan bir sürücü, kendisine yol vermeyen ve normal şeritte ilerleyen başka bir sürücüye küfür ederek tepki gösterdi. Olay esnasında emniyet şeridinde giden sürücünün yanındaki kadın, kendilerini engelleyen sürücüye “Senin bir gün kafana sıkarlar, herkese gider yapma, trafikte maganda çok aslanım” diyerek tehditkar ifadeler kullandı.

KÜFÜRLER VE TEHDİTLER

Emniyet şeridini kullanan aracın sürücüsü küfür ve tehditlere devam ederken, araçtaki küçük kız çocuğu da dikkat çekti. Videonun sonunda, araçtaki kadın kendisini kaydeden sürücüye el salladı. O anlar, emniyet şeridinde ilerleyen sürücü tarafından anbean görüntülendi.