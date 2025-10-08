İstanbul’da Emniyet Verileri: Suç Oranı Düşüyor

EMNİYET VERİLERİNİN AÇIKLAMASI

İstanbul Valisi Davut Gül, 2025 yılının begin 9 ayına ait emniyet verilerini açıkladı. Vali Gül, “Bu yılın ilk dokuz ayında yürüttüğümüz çalışmalarda operasyon sayımız, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12, çökertilen suç çetesi sayısı yüzde 27 arttı. 21 bin 341 kişi yakalanarak adalete teslim edildi. 296 milyar lira değerinde mal varlığına el konuldu. Şehir eşkıyalarına karşı verdiğimiz bu kararlı mücadele sayesinde kurşunlama olayları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 46 azaldı” dedi. Emniyet verileri aylık değerlendirme toplantısında sunuldu ve İstanbul Valiliği’nde yapılan toplantıya, Vali Gül’ün yanı sıra Vali Yardımcısı Dr. M.H. Nail Anlar, İl Jandarma Komutanı Korgeneral Yusuf Kenan Topcu, İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız ile Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanı Tümamiral Serkan Tezel katıldı.

KİŞİLERE KARŞI SUÇLARDA AZALMA

İstanbul Valisi Davut Gül, “Bu yılın ilk dokuz ayına baktığımızda, kişilere karşı işlenen suçların geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9 azaldığını, aydınlatma oranının ise yüzde 99,4’e yükseldiğini görüyoruz. Mal varlığına karşı işlenen suçlar ise yüzde 23,5 azalma gösterdi. Aydınlatma oranı yüzde 91,3’e çıktı. Kapkaç, otodan hırsızlık, yankesicilik ve motosiklet hırsızlığı gibi suçlar neredeyse yarı yarıya azalırken, güvenlik güçlerinin denetim ve operasyonları sayesinde ruhsatsız silah sayısı, 2024’ün aynı dönemine göre yüzde 21 arttı. Tutuklanan kişi sayısı ise yüzde 140 yükseldi. Bu yılın ilk dokuz ayında yürüttüğümüz çalışmalarda operasyon sayımız geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12, çökertilen suç çetesi sayısı yüzde 27 arttı. 21 bin 341 kişi yakalanarak adalete teslim edildi. 296 milyar TL değerinde mal varlığına el konuldu. Kararlı mücadelemiz sayesinde kurşunlama olayları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 46 azaldı. Mesajımız net: Vatandaşlarımız müsterih olsun. Hiçbir suç yapısı, devletten büyük değildir. Hiçbir şehir eşkıyası kanundan kaçamayacaktır.” dedi.

KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE

Vali Gül, “İllegal üretim ve haksız kazancı engellemek amacıyla kaçakçılıkla ilgili yürütülen çalışmalar büyük başarılar gösterdi. Bu yılın ilk dokuz ayında geçen yılın aynı dönemine göre ele geçirilen sahte ve kaçak alkol miktarı 2 katını aştı. Elektronik eşyadan tütüne, tarihi eserden akaryakıta kadar ele geçirilen kaçak ürünlerle 2 milyar liraya yakın vergi kaybı önlendi. Bu durum, kaçakçılıktan elde edilen gelirlerle birlikte terör ve organize suç örgütlerinin finansmanının önüne geçti. Kamu sağlığını tehdit eden ürünlerin piyasadan kaldırılmasına yönelik çalışmalar da hız kazandı. Uyuşturucu ile mücadelede en büyük gücümüz toplumsal bilinçtir. ‘En İyi Narkotik Polisi Anne’ projesi ile bilinçlendirdiğimiz annelerin sayısı geçen seneye göre 2 katına çıktı.” şeklinde ifade etti.

TRAFO TASIYAN TRAFİK MÜCADELESİ

Vali Gül, “Trafik güvenliğini sağlamak için denetimlerimize devam ediyoruz. Bu yılın başındaki önlemler neticesinde ölümlü kaza sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 24 azalırken can kaybı da yüzde 30 düştü. Yaya can kaybı yüzde 17 düşerken, motosiklet kazalarında can kaybı sayısı da yüzde 18 azaldı. Okul servisleri ve ticari taksilere yönelik denetimlerimizi sürdürüyoruz. Yüksek sıcaklıklar ve kuraklık, ormanlarımızı tehdit etti ve bu nedenle tedbirlerimizi arttırmış bulunuyoruz. Orman yangınlarıyla mücadele çerçevesinde 85 yangın meydana geldi ve 218 hektar orman alanı zarar gördü. Zarar gören alanları, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü’nde yeniden ağaçlandırmayı planlıyoruz” ifadelerini kullandı.