İstanbul’da En Çok İhbar Alınan İlçeler

HASAR İHBARLARI VE BİNALARIN DURUMU

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “En çok hasar ihbarı dağılımı sırasıyla; Bahçelievler, Esenler, Bağcılar, Zeytinburnu, Avcılar oldu.” açıklamasında bulundu. Bakan Kurum, yaptığı açıklamada, “6539 bina hasarı ihbarı aldık. Bu binalardan 1473’ü hasarsız, 101’i az hasarlı olarak tespit edildi.” dedi.

DEPREM OLASILIĞINA DİKKAT

TV100’de gündeme dair soruları yanıtlayan Bakan Kurum, bilim insanlarının deprem konusunda iki ayrı görüşe sahip olduğunu belirtti. “Birtakım bilim insanımız öncülü derken birtakım bilim insanımız ise bunun bilimsel bir dayanağı olmadığını söylüyor.” diyen Bakan Kurum, ABD’deki bilimsel verilere atıfta bulunarak, böyle büyük bir deprem öncesi deprem olma olasılığının yüzde 5 olduğunu kaydetti. Bakan, “Dolayısıyla bu 6.2’lik depremi bir haberci olarak konumlandırmak da depremin olmayacağını söylemek de doğru değil.” ifadelerini kullandı.

PARKLARDA MİSAFİR EDİLEN VATANDAŞLAR

Dün akşam itibarıyla parklarda, millet bahçelerinde ve toplanma alanlarında 40 bini aşkın vatandaşın misafir edildiğini açıklayan Bakan Kurum, 500 bini aşkın çorba ve 1 milyon su ile kumanya dağıtımı yapıldığını belirtti. “Bugün bu sayı daha az tabi düne nazaran. Vatandaşlarımız ister istemez tedirgin oluyor. Bir kısmı İstanbul dışına çıktı.” ifadesini kullandı. Yaşanan artçı sarsıntılarla panik yaşandığını söyleyen Kurum, panik yapmaya gerek olmadığını da vurguladı.

DEPREMİ SAĞLAYAN FAKTÖRLER

Depremin süresinin 13 saniye olduğu ve ivmesinin düşük olması nedeniyle büyük bir yıkım yaşanmadığını ifade eden Bakan Kurum, “Hatırlarsanız Elazığ Sivrice’deki depremin büyüklüğü de böyleydi ama kısa sürmesi yıkımı engelledi.” diye ekledi. Sürenin uzaması ve şiddetin artması durumunda 6.2’nin oldukça büyük ve zararlı bir deprem olabileceğini de belirtti.

İSTANBUL’DA YAPILARIN RİSKİ

Bakan Kurum, 6539 bina hasarına ilişkin ihbar aldıklarını hatırlatırken, “En fazla ihbar Bahçelievler, Esenler, Bağcılar, Zeytinburnu, Avcılar ve Küçükçekmece’den geldi.” dedi. Hasar ihbarlarının yüzde 80’inin Avrupa Yakası’ndan geldiğine dikkat çekti. 2000 yılı öncesi apartmanları riskli binalar arasında gösteren Kurum, “1999 öncesi 3 milyon 393 bin 77 bağımsız bölüm yapılmış.” dedi. 2025 yılı itibarıyla İstanbul’daki toplam bağımsız bölüm sayısının 8 milyon 70 bin 117 olacağını belirtti. Bu durumda dikkat çekici olan, yaşanan depremlerde yıkılan ya da hasar gören yapıların yüzde 98’inin 1999 yılı öncesi inşa edilen yapılar olması.