İstanbul’da “Enstrümansız Okul Kalmasın” Şenliği Yapıldı

ENSTRÜMANSIZ OKUL KALMASIN ŞENLİĞİ DÜZENLENDİ

İstanbul’da, Valilik öncülüğünde ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde “Enstrümansız Okul Kalmasın” şenliği gerçekleştirildi. Şenlikte, 7 okulun müzik öğretmenleri ve öğrencilerinden oluşan 150 kişilik Enstrümansız Okul Kalmasın Koro ve Orkestrası ile Bin Çocuk Korosu, Bahçelievler İl Özel İdare Stadyumu’nda sahne aldı. Etkinliği, İstanbul Valisi Davut Gül ve eşi Gülden Gül, Vali Yardımcısı Mustafa Asım Alkan, Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır ve İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür de ziyaret ederek öğrencilerin müziklerini dinledi.

VALİ GÜL’DEN TEŞEKKÜR VE PROJE AÇIKLAMALARI

Şenlikte bir konuşma yapan Vali Gül, “Enstrümansız Okul Kalmasın” projesindeki yetenekleriyle dikkat çeken çocukları, öğretmenleri ve velileri kutladı. Gül, Valilik olarak koordine ettikleri projeleri anlatarak, “Enstrümansız Okul Kalmasın projemizde iki etapta 260 okulumuzda müzik atölyesi oluşturduk. Yıl sonuna kadar İstanbul Çocukları Vakfı ile 240 atölye daha oluşturacağız. Müzik atölyesi sayımız 500’ü bulacak. Her öğrencimizin yeteneğini biliyoruz. Keşke her çocuğumuz enstrüman çalabilse, kitap okusa, spor yapsa, öz güveni gelişse, sosyal ve kültürel etkinliklere katılsa dediğimiz faaliyetleri sizinle birlikte yapıyoruz, yapacağız.” dedi.

İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ YENTÜR’ÜN AÇIKLAMALARI

İl Milli Eğitim Müdürü Yentür, “Her karesinde, her karışında kültürü, medeniyeti, sanatı, insanlığı ve merhameti taşıyan bir şehirde öğrenciler ve öğretmenlerle beraber İstanbul’dan alınan ruhu yaşatmaya çalışıyoruz.” şeklinde konuştu. Yentür, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’yle aklıselim, kalbiselim nesiller yetiştirmek istediklerini belirterek, “Merhamet, adalet, sevgi ve saygı duygusuyla çocuklarımızın kalbine dokunarak bütüncül bir anlayışla dünyayı ihya etmeleri için hep birlikte çalışıyoruz. Seneye müzik sınıflarımızı anne ve babalara açmak istiyoruz. Hep birlikte öğrenmenin, öğretmenin ve rol model olmanın güzelliğini yaşayalım.” ifadelerini kullandı.

BAHÇELİEVLER BELEDİYE BAŞKANI’NDAN DEĞERLENDİRME

Bahçelievler Belediye Başkanı Bahadır, projenin ilçelerdeki okullar arasındaki farklılıkları ortadan kaldırdığını ve sanatın, spor gibi birleştirici bir gücü olduğunu vurguladı. Şenlik, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Bin Çocuk Korosu, Esenyurt Halk Oyunları Topluluğu ve Enstrümansız Okul Kalmasın Koro ve Orkestrasının gösterileriyle sona erdi.