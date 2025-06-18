İstanbul’da “Enstrümansız Okul Kalmasın” Şenliği Yapıldı

İSTANBUL’DA MÜZİK ŞENLİĞİ DÜZENLENDİ

İstanbul’da Valilik öncülüğünde ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda “Enstrümansız Okul Kalmasın” şenliği gerçekleştirildi. Bu etkinlik, kentteki yedi okulun müzik öğretmenleri ve öğrencilerinden oluşan 150 kişilik Enstrümansız Okul Kalmasın Koro ve Orkestrası ile Bin Çocuk Korosu’nun performansıyla Bahçelievler İl Özel İdare Stadyumu’nda sahne aldı. İstanbul Valisi Davut Gül, eşi Gülden Gül, Vali Yardımcısı Mustafa Asım Alkan, Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır ve İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, etkinlik sırasında stantları ziyaret ederek öğrencilerin performanslarını dinledi.

VALİ GÜL’DEN TEBRİKLER

Şenlikte bir konuşma yapan Vali Gül, “Enstrümansız Okul Kalmasın” projesinde öne çıkan yetenekli çocukları, öğretmenleri ve velileri kutladı. Valilik olarak koordine ettikleri çeşitli projelerden bahseden Gül, “Enstrümansız Okul Kalmasın’ projemizde iki aşamada toplam 260 okulumuzda müzik atölyesi oluşturduk. Yıl sonuna kadar İstanbul Çocukları Vakfı ile birlikte 240 atölye daha açacağız. Müzik atölyesi sayımız 500’ü geçecek. Her öğrencimizin yeteneğini biliyoruz. Keşke her çocuğumuz enstrüman çalabilse, kitap okuyabilse, spor yapabilse, öz güveni gelişse, sosyal ve kültürel etkinliklere katılabilse dediğimiz faaliyetleri sizinle birlikte yapıyoruz, yapacağız.” dedi.

EĞİTİM MÜDÜRÜ YENTÜR’ÜN GÖRÜŞLERİ

İl Milli Eğitim Müdürü Yentür, şehrin kültürel zenginliğini, medeniyetini, sanatını, insanlığını ve merhametini öğrencilerle yaşatmaya çalıştıklarını ifade etti. Yentür, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında aklıselim ve kalbiselim nesiller yetiştirmek amacıyla çaba gösterdiklerini vurgulayarak, “Merhamet, adalet, sevgi ve saygı duygusuyla çocuklarımızın kalbine dokunarak bütüncül bir anlayışla dünyayı ihya etmeleri için hep birlikte çalışıyoruz. Seneye müzik sınıflarımızı anne ve babalara da açmak istiyoruz. Hep birlikte öğrenmenin, öğretmenin ve rol model olmanın güzelliğini yaşayalım.” şeklinde konuştu.

BELEDİYE BAŞKANI BAHADIR’IN AÇIKLAMALARI

Bahçelievler Belediye Başkanı Bahadır da projenin ilçelerdeki okullar arasında farklılıkları ortadan kaldırdığını ve sanatın, spor gibi birleştirici bir güce sahip olduğunu belirtti. Şenlik, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Bin Çocuk Korosu, Esenyurt Halk Oyunları Topluluğu ve Enstrümansız Okul Kalmasın Koro ve Orkestrası’nın performanslarıyla sona erdi.