İstanbul’da Ercan Kayhan’ı Katil G. Öldürdü

İSTANBUL’DA SAVCININ ÖLDÜRÜLMESİ

İstanbul’da Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan, Çekmeköy’deki bir restoranda 19 yaşındaki katil zanlısı tarafından hayatını kaybetti. Olay, ülke genelinde şok etkisi yarattı. Katil zanlısı Mustafa Can G., olay yerinde yakalanarak gözaltına alındı ve jandarmadaki işlemlerinin ardından Anadolu Adliyesine sevk edildi. Yapılan işlemlerde Mustafa Can G., kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etti.

Katil Zanlısının İfadesi

Mustafa Can G., ifadesinde savcı Ercan Kayhan’ı 10 yıldır tanıdığını ve Kayhan’ın kendisini birden fazla kez dövdüğünü belirtti. Olay öncesinde işletme içinde alacak meselesi nedeniyle Kayhan’la karşılaştığını anlatan Gül, “Kalan paramı almak için gittim, ilk olarak büfede bulunan Bilal B.’nin yanına gittim. Bilal daha bir şey söylemeden Ercan Kayhan içeri girdi ve beni iterek ‘dur yapma’ demeye başladı. O sırada hiçbir şey yapmıyordum, o beni itince ben de onu itmeye başladım. Arbede sırasında ikimiz de masa üzerinde duran bıçağa uzanmaya çalıştık. O anda bıçak birinin eline birinin eline gidip geldi, bıçak benim elimdeyken önce davranarak karnına doğru savurdum ama isabet etmedi. İtişme devam ederken savunma içgüdüsüyle istemsizce elimdeki bıçağı boynuna sapladım” dedi.

Tutuklanma Süreci

Savcılık ifadesinin ardından tutuklama talebiyle Anadolu 8. Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilen Mustafa Can G., ‘canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme’ suçlamasıyla tutuklandı. Ercan Kayhan (58), İstanbul Adliyesi’nde görev yapmakta olup, daha önce aralarında husumet olduğu belirlenen Mustafa Can G. tarafından boğazından bıçaklanarak öldürüldü. Olayın ardından Mustafa Can G. hızla gözaltına alındı.