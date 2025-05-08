İstanbul’da Erişim Engeline İtiraz Başvurusu Yapıldı

İTİRAZ BAŞVURUSU YAPILDI

Avukat Gönenç Gürkaynak, Marmara Cezaevinde tutuklu bulunan CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun X hesabına erişim engeli getiren mahkeme kararına itiraz başvurusunda bulundu. İtiraz dilekçesinde, “Öne çıkan bir siyasi figürün X hesabının tümünün erişime engellenmesi, ifade özgürlüğünün temel anayasal güvencesini bastırmakta, özgür politik tartışma alanını tehlikeye atmakta ve demokratik bir toplumun temel ilkeleriyle çelişmektedir” ifadelerine yer verildi. Gürkaynak, X sosyal medya platformu için serbest avukat sıfatıyla, 8. Sulh Ceza Hakimliği’nin kararına karşı itirazda bulunduğunu duyurdu. Gürkaynak, “İstanbul 9. Sulh Ceza Hakimliğine gönderilmek üzere İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliğine 27 sayfalık itiraz dilekçem ve ekleriyle beraber toplam 765 sayfalık itiraz dosyam sunulmuştur” şeklinde bilgi aktardı.

EŞİTSİZ VE ORANTISIZ YASAL TEDBİR

İtiraz edeceği kararın gerekçesinde, İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliği’nin TCK’nın 214. maddesinde düzenlenen “suç işlemeye tahrik” suçunun unsurlarını taşıdığı iddia edilen paylaşımın spesifik URL adresini belirtmeden, gönderi içeriğinin tamamını alıntılamayı tercih ettiği belirtildi. İmamoğlu’nun 24 Nisan’da X hesabından yaptığı paylaşıma yer verildi. Bunun yanında, kararın “bir gönderiden alıntı yapılmak suretiyle ve tüm hesaba erişim engeli verilmediği takdirde suçun işlenmeye devam edeceği” gerekçesiyle orantısız bir tedbir olduğu vurgulandı. Dilekçede, “Hukuka aykırı olduğu iddia edilen bazı içerikler barındırması nedeniyle bir X kullanıcı hesabının tamamının erişime engellenmesi orantısızdır ve ifade özgürlüğüne aykırıdır” denildi.

İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNÜN KISITLANMASI

İtiraz dilekçesinde, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin ilgili kararları da yer aldı. Dilekçede, İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliği’nin, “X hesabının tamamına yönelik erişimin engellenmesi kararı verilmeden teknik olarak söz konusu ihlale ilişkin içeriğe erişimin engellenmesinin mümkün olmayacağını” belirttiğine dikkat çekildi. Ayrıca, “Karara konu paylaşım yalnızca belirli bir grup insanı hedef alarak eleştiriyor ve bu paylaşımda herhangi bir şiddet unsuru bulunmuyor. Dolayısıyla paylaşım ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmelidir” tespiti yapıldı. İtirazda, İmamoğlu’nun hesabına erişim engelinin, sadece kendisinin bireysel ifade özgürlüğünü değil, aynı zamanda toplumda siyasi tartışma özgürlüğünü de kısıtlayacağı dile getirildi.

TUTUKLULUK DURUMU GEREKÇE OLAMAZ

İtiraz dilekçesinde, Mahkeme’nin kararında, Ekrem İmamoğlu’nun tutuklu bulunmasının gerekçe olarak gösterildiği aktarıldı. Dilekçede, “Bu gibi bir gerekçe, bir X hesabının tümüne erişim engeli uygulanmasına gerekçe olamaz. Gerçek hesap sahibi tarafından atanmış başka kişilerin hesabı yönetmesine yasal bir engel bulunmuyor. Ekrem İmamoğlu’nun tutuklu olması, kendisinin X hesabının tamamına erişim engeli getirilmesini meşrulaştıramaz” ifadeleri yer aldı. Bu durumun ifade özgürlüğü ve demokratik tartışma alanı açısından önemli sonuçları olacağı belirtilerek, itirazın başvurusu yapılan hakimlikten geri çekilmesi talep edildi.