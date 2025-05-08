İstanbul’da Eş Zamanlı Operasyon Gerçekleşti

TERÖR ÖRGÜTLERİNE FİNANS SAĞLAMAYA KARŞI OPERASYON

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, terör örgütlerine finans sağlanmasının engellenmesi amacıyla İstanbul ve diğer illerde eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Düzenlenen operasyonda 6 şüpheli, tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Soruşturma, terör örgütlerine finans sağlanmasına yönelik başlatıldı ve İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 5 Mayıs’ta İstanbul başta olmak üzere Ankara ve Malatya’da operasyonlar düzenledi.

GÖZALTINA ALINAN ŞÜPHELİLER

Operasyon neticesinde İstanbul ve Malatya’da 9 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan 9 şüpheliden 6’sı, ‘terörizmin kanuna muhalefet’ suçundan tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. 1 şüpheli ise ‘yurt dışı çıkış yasağı’ talebiyle adli kontrol altına alındı. Sulh Ceza Hakimliği’nde süren işlemlerin ardından, 2 şüpheli savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

FİRARİ ŞÜPHELİLERİN YAKALANMA ÇALIŞMALARI

Savcılık çalışmalarının yanı sıra, firari bir şüphelinin yakalanması için operasyonlar devam ediyor. Terör örgütlerine mali destek sağlanmasının önüne geçmek için yürütülen bu soruşturma, güvenlik güçlerinin kararlılığını ve etkinliğini göstermektedir.