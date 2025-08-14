İstanbul’da Estepera Poliklinik, Morpheus 8 sunuyor

CİLT YENİLENMESİ VE MORPHEUS 8 UYGULAMASI

İstanbul Şişli’de hizmet veren Estepera Poliklinik, Morpheus 8 uygulamasını uzman ekip ve modern altyapısı ile hastalarına sunuyor. Bu uygulama, hem estetik hem de cilt sağlığını destekleyen yenilenme sürecini sağlıyor.

MORPHEUS 8’İN ÇALIŞMA PRENSİBİ

Morpheus 8, cilt yüzeyinden başlayarak alt katmanlara ulaşan mikro iğnelerle radyofrekans enerjisi verir. Bu sayede kolajen ve elastin üretimi tetikleniyor, dokuların sıkılığı ve esnekliği artıyor. Geleneksel lazer veya yüzeysel gençleştirme yöntemlerinden farklı olarak bu teknoloji, yüzeydeki lekeler, ince çizgiler ve derin kırışıklıklar üzerinde de etkili olabiliyor.

HANGİ DURUMLARDA TERCİH EDİLİR?

– Zamanla oluşan kırışıklık ve ince çizgiler

– Ciltteki elastikiyet kaybı

– Akne ya da yara izleri

– Genişlemiş gözenekler

– Cilt tonunda düzensizlik

Cerrahi yöntemlere başvurmadan gençleşmek isteyen ve günlük yaşamına hızlı bir şekilde dönebilmek isteyen kişilere ideal bir çözüm sunuyor.

İşlem öncesinde cilt, konforu artırmak için anestezik kremle hazırlanıyor. Ortalama 30-40 dakika süren uygulama sonrası hafif kızarıklık veya şişlik görülebilir, ancak bu etkiler kısa sürede azalıyor. Genellikle 3-4 hafta arayla uygulanan 3 seanslık program, maksimum etki sağlıyor. İlk olumlu değişimler birkaç hafta içinde belirginleşiyor ve kolajen üretiminin devam etmesi sayesinde sonuçlar aylar boyunca gelişmeye devam ediyor.

GENİTAL SİGİL TEDAVİSİNDE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR

Estepera Poliklinik, cilt estetiği uygulamalarının yanında genital siğil tedavisinde de modern yöntemler sunuyor. HPV kaynaklı genital siğiller bulaşıcı ve hem kadın, hem erkeklerde görülebiliyor. Tedavi edilmeyen durumlarda yayılma eğilimi gösteriyor.

LAZER DESTEKLİ GENİTAL SİGİL TEDAVİSİ

Klasik cerrahi yöntemlerden farklı olarak lazer tedavisi, yalnızca siğil dokusunu hedef alıyor ve sağlıklı cilde zarar vermiyor. İşlem kısa sürede tamamlanıyor, kanama riski düşük ve iyileşme süresi de kısalıyor. Tedavi sonrası hastalara hijyen ve tekrar yaşanma riskini azaltacak korunma yöntemleri hakkında bilgi veriliyor.

ESTEPERA POLİKLİNİK’İ TERCİH ETMEK İÇİN 4 NEDEN

1. Deneyimli Kadro: Dermatoloji ve estetik alanında uzman hekimler

2. Gelişmiş Teknoloji: FDA onaylı cihazlar ve modern tedavi yöntemleri

3. Bireysel Planlama: Her hastanın cilt yapısı ve ihtiyacına göre özel program

4. Güvenlik ve Hijyen: Steril uygulama alanları, enfeksiyon riskini minimize eden prosedürler