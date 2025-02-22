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İstanbul’da Ev Arkadaşı Cinayeti

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KAN DONDURAN CİNAYET İSTANBUL’DA YAŞANDI

İstanbul’un Beylikdüzü ilçesinde bulunan Adnan Kahveci Mahallesi’ndeki Sera Konutları’nda yaşanan korkunç olay, iki kişi arasında alacak verecek meselesi yüzünden ortaya çıktı. K.G. ve S.H. isimli şahısların aynı evde yaşadığı öğrenildi.

BİRİSİ GÖĞSÜNDEN BIÇAKLANDI

Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu K.G., ev arkadaşı S.H.’yi göğsünden bıçakladı. Olayın ardından çağrılan polis ve sağlık ekipleri, S.H.’nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

KAMERALAR VE ŞÜPHELİLER İNCELENDİ

K.G.’nin, bıçağı olayın ardından camdan aşağıya attığı bilgisine ulaşıldı. Olay yeri inceleme ekipleri, bıçağı bulmak için çevrede araştırma yaptı. Olayda K.G. ile birlikte dairede bulunan R.R., S.N., N.A. ve A.M. isimli beş şüpheli gözaltına alındı. İstanbul’da gerçekleşen bu cinayete ilişkin soruşturma devam ediyor.

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