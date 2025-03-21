İstanbul’da Eylem Yasağı Hakkında Bilgilendirme

Son günlerde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasıyla birçok ilde protesto gösterileri gerçekleştirildi. Bu gelişmelerin ardından İstanbul Valiliği, 19-23 Mart 2025 tarihleri arasında geçerli olacak şekilde dört günlük eylem ve etkinlik yasağı kararı aldı. İzmir ve Ankara Valilikleri de kamu düzenini korumak adına, 21-25 Mart 2025 tarihleri arasında beş gün sürecek eylem yasağını yürürlüğe koydu. Peki, eylem ve gösteri yasağı tam olarak nedir, hangi yasal temellere dayanır ve ne zaman uygulanır? İşte merak edilen detaylar.

eylem ve gösteri yasağının AMACI

Eylem ve gösteri yasağı, kamu düzenini sağlamak, toplumsal huzuru korumak ve güvenlik risklerini önlemek amacıyla valilikler veya kaymakamlıklar tarafından alınan idari bir karardır. Bu yasaklar, belirli tarihlerde toplantı, gösteri yürüyüşü, miting, basın açıklaması, oturma eylemi gibi toplu etkinliklerin yapılmasını kısıtlıyor. Özellikle hassas dönemlerde ya da güvenlik tehdidi oluşturan olaylardan sonra uygulanabiliyor.

yasal DAYANAK ve UYGULAMA SÜRECİ

Eylem ve gösteri yasakları, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na dayanıyor ve genelde kamu güvenliğinin tehdit altında olduğu durumlarda devreye giriyor. Yasakların kapsamı ve süresi, ilgili valilik veya kaymakamlık tarafından belirleniyor ve kamuoyuyla paylaşılıyor.

Yasak süreleri değişiklik göstermekte ve genellikle 1 ila 7 gün arasında uygulanıyor. Süre, valiliğin değerlendirmesi ve kamu güvenliği ihtiyacına göre belirleniyor. Bu yasaklara uymayan kişiler, 2911 sayılı Kanun kapsamında adli ve idari yaptırımlarla karşılaşabiliyor. Bu yaptırımlar arasında para cezası, gözaltı ve dava açılması yer alıyor.