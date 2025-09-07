İstanbul’da Eylemler Üç Gün Yasaklandı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Yönetimi’ne mahkeme tarafından kayyum atanmasının ardından, Gürsel Tekin’in liderliğindeki geçici heyet görev alıyor. Tekin’in mahkeme kararını kabul etmesi, CHP içinde bir kriz oluştururken, heyetteki bazı isimler görevden ayrıldıklarını duyurdu. Gürsel Tekin, önümüzdeki pazartesi günü CHP İstanbul İl Başkanlığı’na gideceğini açıkladı.

YASAKLAMA KARARI ALINDI

İstanbul Valiliği, CHP içindeki gerginliğin artması sonrası Beşiktaş, Beyoğlu, Eyüpsultan, Kağıthane, Sarıyer ve Şişli ilçelerinde her türlü eylem ve gösterilerin 3 gün süreyle yasaklandığını duyurdu. Valilik, “Beşiktaş, Beyoğlu, Eyüpsultan, Kağıthane, Sarıyer ve Şişli ilçelerinde her türlü miting, basın açıklaması, açık alan toplantıları, gösteri yürüyüşleri, çadır kurma, stant açma ve oturma eylemi gibi etkinlikler, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11. maddesinin (a) ve (c) bentleri ile 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun 17. ve 19. maddeleri gereğince, 07.09.2025 Pazar günü saat 20.00’dan 10.09.2025 günü saat 23.59’a kadar yasaklanmıştır.” ifadesini kullandı.

KAMU GÜVENLİĞİNE VURGU

İstanbul Valisi Davut Gül, CHP İstanbul İl Yönetimi’ne geçici olarak atanan heyetin görevlerinin engellenmemesi adına bu yasaklama kararını aldıklarını açıkladı. Gül, “İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 02/09/2025 tarihli ara kararı doğrultusunda Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı ve yönetim kurulu geçici olarak görevden uzaklaştırılmış; yerine bir Geçici Kurul atanmıştır. Mahkemece görevlendirilen bu kurul, yönetim ve disiplin kurulunun tüm yetkilerine sahiptir ve görevlerinin engellenmesi hukuken cezai yaptırım doğuracaktır.” dedi. Gül ayrıca, bu tür yasadışı toplantı ve gösterilere davet etmenin yasal olarak suç olduğunu ve bu tür girişimlerin toplumsal huzura zarar vereceğini belirtti. İstanbul’da birlik ve beraberliğin korunması için gerekli tüm tedbirlerin alındığını vurguladı ve vatandaşları sağduyulu olmaya, hukuka ve demokratik olgunluğa uygun hareket etmeye davet etti.