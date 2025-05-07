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İstanbul’da Fabrikada Yangın Çıktı

İSTANBUL ARNAVUTKÖY’DE YANGIN OLAYI

İstanbul’un Arnavutköy ilçesinde bir fabrikanın bahçesinde çıkan yangın, hızlı bir şekilde büyüyerek paniğe neden oldu. Yangın, saat 17.00 sıralarında Boğazköy İstiklal Mahallesi’ndeki bir porselen fabrikasının bahçesine istiflenmiş plastik kasalarda meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, kısa zaman içinde çevreye yayıldı.

YANGIN MÜDAHALESİ VE SONUÇLARI

İlçenin birçok noktasından görünen yoğun duman, çevrede paniğe yol açtı. Alarma geçen itfaiye ekipleri, olay yerine hızla ulaştı. Ekiplerin büyük çabası ile yangın, fabrikanın diğer alanlarına sıçramadan kontrol altına alındı ve söndürüldü. Olayın ardından, yangının çıktığı alan dron ile havadan görüntülendi.

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